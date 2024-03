Külm ilm jätkub järgmise nädalani

Ööl vastu laupäeva sajab pilvisest taevast kohati vähest lund ning paiguti on udu. Tuul puhub valdavalt idast 2 kuni 8 meetrit sekundis, kuid pärast keskööd sisemaal tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Külma on oodata 1 kuni 6 kraadi.

Laupäeva hommik tuleb küll pilvise taevaga ent sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul ning miinuskraade on termomeetril 1 kuni 4.

Päev tuleb meil pilves, üksikute selgimistega ning kohati sajab vähest lund. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8, saartel õhtul kuni 10 meetrit sekundis. Päev tuleb jahe ehk õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Järgnevail päevil on ilm valdavalt vahelduva pilvisusega ning sajuta. Vaid teisipäev peaks kõikjal pigem selge taevaga tulema. Ööd on meil endiselt üpriski külmad, kuid päevased õhutemperatuurid on samm-sammult tõusuteel. Kui pühapäeval on sooja veel keskmiselt vaid kaks kraadi, siis kolmapäeval juba kuus.