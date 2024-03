Gaza sektoris hukkus viis humanitaarabipakiga pihta saanud inimest

Gaza sektori suurima haigla meedik ütles reedel, et enklaavi põhjaosas sai surma viis ja viga 10 inimest, keda tabas lennukilt alla visatud humanitaarabipakk.

Ohvrid viidi Gaza linna Al-Shifa haiglasse, ütles kiirabi peaõde Mohammed al-Sheikh AFP-le.

Sheikhi sõnul leidis vahejuhtum aset rannikul asuvas Al-Shati põgenikelaagris.

Üks pealtnägija rääkis AFP-le, et tema ja ta vend jälgisid langevarjuga alla visatud abi, lootuses saada "kott jahu".

"Siis aga ootamatult langevari ei avanenud ja pakk kukkus nagu rakett ühe maja katusele," ütles Mohammed al-Ghoul.

"Kümme minutit hiljem nägin inimesi, kes kandsid kolme märtrit ja teisi vigastatuid, kes viibisid maja katusel, kuhu abipakid kukkusid," ütles 50-aastane mees AFP-le.

USA ja Jordaania on nende riikide seas, mis on toimetanud pakke Gaza põhjaossa, kus sajad tuhanded inimesi on pärast enam kui viis kuud kestnud sõda silmitsi ränkade oludega.

Hamasi relvastatud tiib Gaza kõnelustel kompromissile ei lähe

Terroriorganisatsiooni Hamas relvastatud tiib ütles reedel, et ei kavatse minna kompromissile oma nõudmise osas, et pantvangide vabastamise tingimusena peab Iisrael taanduma Gaza sektorist.