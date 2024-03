Haapsalu raekojas saab näha näitust vanast talu- ja linnamööblist

Näituse talumööblit käsitlev osa põhineb varasemal rändnäitusel ja tutvustab 19. sajandi ja 20. sajandi vahetuse mööbliesemeid, mis pärinevad Eesti taludest. Haapsalu raekojas avatud näituse jaoks on aga mööbliajaloo alast käsitlust laiendatud.

"Sellele lisaks oleme välja pannud valiku Haapsalu ja Läänemaa muuseumide linnamööblit ning koos Haapsalu kutsehariduskeskusega tutvustanud ka vanamööbli restaureerimist," rääkis näituse üks kuraatoritest Kadri Laur.

Tema sõnul moodustab linnamööbel kogu näitusest umbes 40 protsenti. Väikelinlikud mööbliesemed pärinevad 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi esimesest poolest.

Tutvustavate siltide peal on välja toodud stiilid, millest need esemed mõjutusi said. Näiteks on üks buduaari peegel kantud art deco stiilist.

Näituse suurema osa moodustab aga talumööbli väljapanek. Näituse üks kuraatoritest Pille Suurna ütles, et üldistades võib öelda, et enne 19. sajandi teist poolt oli Eesti talumööbel väga tagasihoidlik, koosnedes põhiliselt pinkidest ja laudadest.

"19. sajandi teise poole ja 20. sajandi algusega hakkas ilmselt tulema mööbli kaunistamine ja kõik need erinevad stiilid, mis siin levisid mõisates ja linnamajades," selgitas ta.

Suurna lisas, et Eestis ei ole vana mööblit palju säilinud.

"Paraku meie ajalugu on selline, et siit on üle käinud palju sõdu ja igasuguseid hädasid. Seda mööblit on vähevõitu ja sellepärast on see kindlasti väga hinnaline," ütles Suurna.

Näitus "Mööbel tuli külla" on Haapsalu raekojas avatud 18. augustini.