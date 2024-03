Toila Oru pargis käib sügistormi kahjude koristamine

Eelmise aasta oktoobritormis sai Oru pargis kannatada üle 150 puu. Lisaks leiti sama palju hädiseid puid tormile järgnenud inventuuri käigus. Suuremad korrastustööd on pargis kavas teha märtsikuu jooksul.

Lihtne töömeestel RMK ühes populaarsemas külastuskohas tööd teha ei ole.

"Ära ei tohi rikkuda muru ja heinamaid ja kogu aeg peavad olema töövõtjal silmad lahti ees ja taga, et keegi ei satuks ohtu. Hästi põnev on ju vaadata, kuidas puid raiutakse või puuoks puu otsast alla kukub, kui inimene puu otsas on," selgitas RMK looduskaitse tööjuht Harti Paimets.

Kuna Oru park asub maastikukaitsealal, vajasid korrastustööd erinevate asutuste kooskõlastusi.

"Tegevused, mida me siin teeme, peame kooskõlastama keskkonnaametiga ja mõnes kohas ka muinsuskaitseametiga. Ning kuna kõik selle vaatavad läbi väga paljud inimesed, võtab see kahjuks aega," sõnas RMK looduskaitsespetsialist Helen Tuusti.

"Ja lisaks peame rihtima selle töö õige aja peale looduse mõttes, et milline on ilm. Siin saab kokkuvedamistööd teha vaid külmunud maaga, et me ei kahjustaks pinnast," lisas ta.

Töid sai alustada alles mitu kuud pärast tormi, kuid ilmaga on vedanud.

"Selles mõttes on väga hästi, et praegu on kõige parem aeg. Jaanuarikuus oli siin väga paks lumi maas, siis poleks tööde tulemus olnud ilmselt nii hea. Just praegu on ilmataat eriti meie poolt olnud," ütles Tuusti.

Oru pargi korrastamine läheb maksma veidi üle 30 000 euro.