Pühapäev on päikeseline, kuid väheste plusskraadidega

Pühapäeva öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub põhjakaarest, saartel idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on oodata 3 kuni 9, saarte rannikul kohati kuni 1 kraad.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv ning sadu karta pole. Puhub muutliku suunaga tuul, saartel idakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Termomeeter näitab ikka vaid miinuskraade ehk külma on 3 kuni 7, saarte rannikul kohati 1 kraad.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kui Mandri-Eestis on tuul nõrk ja muutlik, siis saartel puhub idakaare tuul 3 kuni 8, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Uus nädal algab vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kolmapäeval hakkab saartel pilvisus tihenema ning neljapäevaks tõmbub taevas juba kõikjal pilve ning hakkab sadama. Oodata on nii lund, lörtsi kui ka vihma. Päevased õhutemperatuurid on kolmapäevani tõusuteel, jõudes keskmiselt 6 plusskraadini. Neljapäeval ilm taas jaheneb ehk sooja on oodata keskmiselt vaid 2 kraadi.