Kell 18.40 "Ukraina stuudios" kolonel Janek Lehiste ja Kadri Liik

Vene lennuvägi on viimasel ajal kandnud arvestatavaid kaotusi. Kui suured need on, kuidas ukrainlased seda teevad ja kas see toob kaasa ka mingeid muutusi Vene vägede ründetaktikas, seda analüüsib "Ukraina stuudios" õhuväe staabiülem kolonel Janek Lehiste.