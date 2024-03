Oluline esmaspäeval, 11. märtsil kell 5.45:

- Macron sõidab lähiajal Ukrainasse;

- ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi;

. Ukraina president vastas paavsti väljaütlemistele rahukõneluste kohta.

Macron sõidab lähiajal Ukrainasse

Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõidab lähiajal Ukrainasse, teatas riigipea Volodõmõr Zelenski.

President teavitas sotsiaalmeedias ühtlasi, et tal oli Macroniga pikk ja sisukas telefonivestlus. Arutati olukorda lahinguväljal ja samuti hiljuti Pariisis toimunud rahvusvahelise Ukraina toetuskonverentsi tulemusi.

"Tänasin 16. veebruari tugeva kaitsepaketi, aga ka Prantsuse presidendi isikliku juhtimise eest kaugmaarelvade koalitsiooni loomisel. Samuti kõiki uusi algatusi ja kõiki Ukrainat toetavaid avaldusi. Lisaks vahetasime arvamusi meie tulevase kohtumise üle," rääkis Zelenski.

UNIAN tõi välja, et Prantsusmaa president lubas juba jaanuari lõpus peatset visiiti Ukrainasse. Hiljem sai teatavaks, et Pariis lükkas julgeolekukaalutlustel oma liidri visiidi Kiievi edasi.

Kuid juba 16. veebruaril saabus Zelenski ise Prantsusmaale. Pariisis sõlmisid nad Macroniga lepingu Ukraina julgeolekugarantiide kohta.

"Prantsusmaa on otsustanud seista külg külje kõrval Ukrainaga, et Venemaa kaotaks sõja," kinnitas Macron tollal.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi. Seda kinnitavad 10. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Ivanivske asula lähedal. Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed kontrollivad 80 protsenti Ivanivskest ning liiguvad edasi ka Bohdanivka lähistel. Pole veel siiski olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid Bohdanivka lähistel edasi liikuda. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed liiguvad ka Avdijivka ümbruses edasi. 9. ja 10. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Berdõtši lähistel. Samuti jõudsid Vene väed Orlivka asula lääneossa.

Ukraina president vastas paavsti väljaütlemistele rahukõneluste kohta

Ukraina president Volodõmõr Zelenski vastas pühapäeval paavst Franciscuse avaldusele, kes tegi Ukraina olukorrast rääkides ettepaneku heisata valge lipp ja pidada läbirääkimisi.

Õhtuses videosõnumis rääkis Zelenski, et Ukrainas oli kunagi palju valgeid majaseinu ja kirikuid, kuid nüüd on need põlengutest mustad ja Vene mürskude poolt purustatud.

"Ja see ütleb väga kõnekalt, kes täpselt peab lõpetama. Igaüks, kes kaitseb elusid ja inimesi, täidab kõige auväärsemat missiooni, mis saab ainult üldse olla sellise ebainimliku sissetungi tingimustes," ütles president.

Riigipea lisas, et pärast täiemahulise sissetungi algust asusid Ukrainat kaitsma kristlased, moslemid ja juudid.

"Ja ma tänan iga Ukraina kaplanit, kes on sõjaväes. Kaitseväes seal rindel. Nad kaitsevad elu ja inimkonda. Nad toetavad palve, vestluse ja teoga. Selline on kirik koos inimeste ja rahvaga. Ja mitte kahe ja poole tuhande kilomeetri kaugusel - kuskil seal, et tegeleda virtuaalse vahendamisega nende vahel, kes tahavad elada ja nende vahel, kes tahavad sind hävitada," rõhutas riigipea.

Ukraina taunis juba varem päeval jõuliselt paavst Franciscuse üleskutset pidada Venemaaga läbirääkimisi sõja lõpetamise üle ning vandus, et ei anna iialgi alla.

Paavst Franciscus vihastas Kiievit sellega, et kutsus Šveitsi televisioonile antud ja laupäeval avaldatud usutluses Ukraina sõja osapooli näitama üles julgust läbirääkimisteks ja tegema seda enne, kui asjad hullemaks lähevad.

"Meie lipp on kollase-sinine. See on lipp, mille kõrval me elame, sureme ja võidame. Me ei heiska iialgi ühtegi muud lippu," lubas Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba sotsiaalmeedias.