Netanyahu: Biden eksib Iisraeli sõjategevuse kriitikaga

"Kui ta pidas sellega silmas, et ma ajan eraviisilist asja enamuse vastu ehk iisraellaste enamuse soovi vastu ja see kahjustab Iisraeli huve, siis ta eksib mõlemal juhul. Valdav enamus meie kodanikke on ühtsed nagu ei kunagi varem. Ja nad mõistavad, mis on Iisraelile hea," kinnitas Netanyahu usutluses väljaandele Politico.

"Minu poliitikat toetab valdav enamus iisraellasi, kes toetavad tegevust, mida me rakendame Hamasi järelejäänud terroripataljonide hävitamiseks," selgitas Netanyahu.

Biden tegi vastavasulise avalduse laupäeval usutluses telekanalile MSNBC.

"Netanyahul on õigus kaitsta Iisraeli ja õigus jätkata Hamasi jahtimist," lausus Biden.

"Kuid ta peab pöörama rohkem tähelepanu süütute elude kaotamisele nende sammude läbi, mida ta on ette võtnud," lisas president.

Biden hoiatas juba reedel, et relvarahu saavutamine Iisraeli ja Hamasi vahel moslemite püha kuu ramadaani alguseks on raske.

"See tundub raske," vastas Biden ajakirjanikele, kui temalt küsiti, kas viis kuud kestnud konflikti peatamine ramadaaniks on võimalik.

Terroriorganisatsiooni Hamas juht Ismail Haniyeh väitis pühapäeval, et endiselt ollakse avatud vaherahukõnelustele Iisraeliga.

"Ma ütlen selgelt, et see, kes vastutab kokkuleppe mittesaavutamise eest, on Iisrael. Kuid ma ütlen, et oleme avatud läbirääkimiste jätkamiseks," ütles Haniyeh televisioonis peetud kõnes.

Netanyahu lubas ka, et Iisrael viib oma väed Rafah' linna. "Me läheme sinna. Teate, mul on olemas punane joon. Teate, mis see on, et 7. oktoober enam ei korduks," märkis Netanyahu.

Netanyahu sõnul toetavad teda vaikimisi ka Araabia riikide liidrid, kes mõistavad, et Hamas on osa Iraani terroriteljest.