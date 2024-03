Lääneriigid alustasid diplomaatide evakueerimist Haitilt

USA vähendas riigis asuva saatkonna personali. Paljud töötajad on juba lahkunud, kuid saatkond on veel avatud. Ka teised riigid, nende hulgas ka Prantsusmaa ja Hispaania, alustasid oma diplomaatide evakueerimist.

Haitit tabas hiljuti järjekordne vägivalla laine, kuna konkureerivad jõugud ühendasid sel kuul jõud. Seejärel hakkasid need jõugud ründama valitsusele kuuluvaid hooneid. Reede õhtul pandi põlema Port-au-Prince'i kesklinnas asuv siseministeeriumi hoone, rünnati ka politseijaoskondi, vahendas Financial Times.

Jõugud nõuavad nüüd peaminister Ariel Henry tagasiastumist. Ta sai USA toetusel võimule pärast president Jovenel Moïse mõrvamist 2021. aasta juulis. Valimisi pole Henry veel korraldanud.

Riigis süveneb aga humanitaarkriis, valitsusvälised organisatsioonid hoiatasid, et riigis hakkavad otsa saama toit, vesi ja autokütus. Hiljuti põgenes vanglast ligi 3800 vangi.

Eelmisel nädalal andis pressikonverentsi veel ka kurikuulus jõugujuht Jimmy Cherizier, kes väitis, et kui Henry ei astu tagasi, siis libiseb riik kodusõtta. USA tahab, et Henry looks nüüd laiapõhjalise valitsuse, mis koosneks poliitikutest ja Haiti kodanikuühiskonna liikmetest.

Pealinna Port-au-Prince'i lennujaam kui ka sadam on vägivalla tõttu juba tegevuse peatanud. Naaberriik Dominikaani Vabariik samas sulges 390 kilomeetri pikkuse maismaapiiri.

Henry ise lahkus eelmisel kuul Haitilt, et osaleda Guajaanas toimunud Kariibi mere kaubandusliidu üritusel. Praegu redutab Henry Puerto Ricos, viimati nähti teda avalikkuse ees 1. märtsil Keenia pealinnas Nairobis.