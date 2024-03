Trumpi kampaania pälvis kahe miljardäri toetuse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et miljardärid Liz Uihlein ja tema abikaasa Dick Uihlein toetavad rahaliselt vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi kampaaniat.

Mõlemad miljardärid annavad Trumpi kampaaniale 1,5 miljonit dollarit. "Toetame Trumpi," ütles Liz Uihlein ajalehele Financial Times.

Uihleinid rahastasid varem Florida kuberneri Ron DeSantise kampaaniat. DeSantis pürgis vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid teatas juba jaanuaris, et peatab oma kampaania ning asus Trumpi toetama.

Trump saavutas hiljuti superteisipäeval suure võidu, kuid õigusabiga seotud kulud neelavad palju raha. Seetõttu vajab Trumpi kampaania hädasti juurde raha ning Uihleinide toetuse näol saab ekspresidendi kampaania hädavajaliku rahasüsti.

Uihleinid on laevandusfirma Uline asutajad, alates 2016. aastast on nad andnud kandidaatidele ja poliitilistele rühmitustele rohkem kui 250 miljonit dollarit. Nad toetasid Trumpi ka eelmistel valimistel. Vahepeal otsisid nad alternatiivset vabariiklaste presidendikandidaati ja asusid seetõttu toetama DeSantist.

Nüüd on nad Trumpi laagris tagasi, kuid Liz Uihlein on ekspresidendi retoorika pärast jätkuvalt mures.

"Kõigile meeldib Trumpi poliitika. Kuid meil töötab ligi 10 000 inimest ja ma ei räägiks nendega kunagi nii, nagu Trump inimestega räägib," ütles Liz Uihlein.

Liz Uihlein ütles, et varem arvas ta, et võitlus abordiõiguste üle toob Bidenile võidu. Nüüd leiab miljardär, et kaalukauss on langenud Trumpi kasuks, kuna valijad pole rahul Bideni administratsiooni piiripoliitikaga. Samal ajal jätkavad huthi mässulised kaubalaevade ründamist, USA inflatsioon on endiselt kõrgel tasemel.

Trump üritab nüüd veel ka Nikki Haley rahastajaid enda poole üle võita. Paljud Haley rahastajad arutavad praegu, kas toetada Trumpi kampaaniat või keskenduda lihtsalt vabariiklaste partei toetamisele.

Põhja-Carolinas tegutsev jaemüügimagnaat Art Pope ütles, et ta pole veel Trumpi toetamise osas otsust teinud. "See sõltub sellest, kelle ta valib asepresidendiks," ütles Pope.