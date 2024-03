FT: ALDE esinumbriks saab Saksa parlamendi riigikaitsekomisjoni juht

ALDE võib avalikustada Strack-Zimmermanni esinumbriks määramise juba esmaspäeval, kirjutab väljaanne. Financial Times eeldab ühtlasi, et ka teised Euroopa Parlamendi suuruselt kolmanda Renew fraktsiooni erakonnad avaldavad oma toetust Saksa poliitikule. Renew fraktsioon moodustati 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel senise ALDE fraktsiooni ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni erakonna eurosaadikute baasil.

Saksa Vabade Demokraatide erakonda (FDP) kuuluv Strack-Zimmermann on juhtinud Saksa parlamendi alamkoja Bundestagi riigikaitsekomisjoni alates 2021. aastast. Mõned nädalad pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse külastas poliitik ühe esimese kõrge Saksa ametnikuna Kiievit, samuti on ta olnud aktiivne Ukrainale kaugmaarakettide Taurus saatmise pooldaja.

Eelmisel nädalal teatas Eesti peaminister Kaja Kallas, et ta ei kandideeri ALDE Euroopa Parlamendi valimiste esinumbri kohale.

Renew fraktsioonile ennustatakse valusaid kaotusi juuni alguses toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel. Küsitluste järgi võib fraktsioon kaotada üle viiendiku oma kohtadest ning jääda järgmises parlamendi koosseisus suuruselt alles viiendaks, jäädes seega alla Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsioonile ja parempopulistlikuks peetavale fraktsioonile Identiteet ja Demokraatia (ID).

Euroopa liberaalid avalikustavad oma valimisprogrammi 20. märtsil, kuid see hakkab olema "ühemõtteliselt ja vabandusteta euroopameelne", selgub Financial Timesi ajakirjanike kätte sattunud valimisprogrammi mustandist.

Renew lubab sarnaselt teiste suurte Euroopa Parlamendi fraktsioonidega nagu Euroopa Rahvapartei (EPP) ning Sotsiaaldemokraadid ja Demokraadid (S&D) suuremaid investeeringuid riigikaitsesse, Euroopa Liidu konkurentsivõime parandamist, põllumeeste toetamist ning ambitsioonika rohepoliitika elluviimist.

Samas eristub Renew programm EPP omast EL-i institutsioone puudutava peatüki poolest. Nii lubavad liberaalid EL-i aluslepingute reformi, liikmesriikide vetoõiguse kaotamist ja ainult ühe presidendi ametikoha loomist EL-i täidesaatva võimu eesotsas. Hetkel eksisteerivad nii Euroopa Komisjoni presidendi kui Euroopa Ülemkogu eesistuja ametikohad.

Samuti kavatsevad liberaalid liikuda edasi rikkumismenetlusega EL-i reegleid rikkuvate liikmesriikide suhtes.

"Autokraatidel ei tohi olla raha ega hääleõigust," seisab valimisprogrammi mustandis. Kuigi tekstis pole otseselt Ungarit mainitud, peetakse seda selgeks viiteks Ungari peaministrile Viktor Orbanile.

Renew valimisprogrammi mustandis mõistetakse hukka ka "populiste, kes õhutavad vaenu" sisserändajate suhtes, kutsutakse üles kaitsma abordiõigust ning legaliseerima abieluvõrdust üle kogu Euroopa.

"Euroopa killustatuse loojad on tõusmas. Nad on Putini sõbrad. Me, Renew Europe, tsentristlike, liberaalsete ja demokraatlike jõudude liit Euroopas, seisame nende vastu," on kirjas valimisprogrammi preambulis.