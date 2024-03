Kunstnik joonistab terviseraja puudele sõjaärevuse peletamiseks loomapilte

Kehra terviseradadel jalutades on võimalik metsatukas näha puudele joonistatud linnu- ja loomapilte. Värvilised joonistused on tundmatuks jääda sooviva kunstniku kätetöö, kes üritas nii peletada sõjaärevust.

Puujoonistused avastasid Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) looduskaitseosakonna töötajad, kes vaatasid Kehra terviseradadel üle ohtlikke puid. Raiet ettevalmistades lähenes neile üks inimene, kes pika jutu järel tunnistas, et on piltide autor.

"Kui Ukrainas algas sõda, siis ta tundis küllaltki suurt masendust. Tuli siia metsa jalutama ja leidis ühe puu pealt pastakaga tehtud joonistuse ja sellest tekkiski tal mõte, et tegelikult võiks ka tema oma pingeid maandada joonistades. Ehk siis ta hakkaski valima surnud puid, millel on koor juba lahti, et teha siis neile mõned Eesti loomad või linnud," rääkis RMK looduskaitsespetsialist Triin Leetmaa.

Aja jooksul on osa kaunistatud puid juba ise ümber kukkunud. RMK üritas võimaluse korral piltidega puud tüügastada nii, et kunstitööd jääksid alles.

Tasapisi joonistab kunstnik ka pilte juurde. Vahel parandab varasemaid töid, kui tundub, et kellegi saba sai liiga pikk või lühike. Oma isikut ta aga avalikustada ei soovi.

"Ta ei soovi suurt tähelepanu ja eks on nii neid, kes kiidavad, kui ka nii neid, kes laidavad. Austame inimese soovi," ütles Leetmaa.

Ehk siis põhimõtteliselt on tegu Eesti Banksyga.