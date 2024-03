Teisipäev on päikeseline

Teisipäeva öö on Eestis selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 1 kuni 6, saartel 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi juures.

Hommik on sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kraadist 0 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval lisandub pilvi ning päeval sajab kohati veidi vihma või lörtsi. Öösel on külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel ja rannikul on kuni kraad sooja, päevane õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +5 kraadini.

Neljapäeval liigub üle maa läänest itta juba rohkem vihmapilvi. Tuul pöördub edelasse ning tugevneb iilti üle 15, rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadist +3, päeval 3 kraadist 9 kraadini.

Reede ja laupäev on vihmahoogudega ja sageli puhangulise tuulega. Õhus valitsevad plusskraadid nii öösel kui ka päeval.