Oluline teisipäeval, 12. märtsil kell 5.45:

- Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat;

- Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud;

- Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud.

Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat

Venemaa lääneosas tabas droon ööl vastu teisipäeva kütusehoidlat, millest sai alguse tulekahju, teatas Orjoli oblasti kuberner Andrei Klitškov.

Rünnak leidis aset Ukraina piirist umbes 160 kilomeetri kaugusel asuvas Orjoli linnas.

"Orjolis rünnati kütuse- ja energiakompleksi. Eriteenistused töötavad kohapeal, et tulekahju ohjeldada. Ohvreid ei olnud," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias.

Kohalik meedia teatas, et rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kell 03.00 öösel.

Vene riikliku uudisteagentuuri RIA Novosti tsiteeritud päästeteenistuse ametniku sõnul süttis naftasaadusi sisaldav mahuti.

Ukraina droonid ründasid esmaspäeva õhtul ka Venemaal asuvat Belgorodi oblastit Ukrainas asuva Harkivi linna lähedal.Oblastikuberneri Vjatšeslav Gladkovi sõnul viga ei saanud.

"Ukraina relvajõud ründasid Belgorodi piirkonda droonidega, mis viskasid alla neli lõhkekeha. Ohvreid plahvatustes ei olnud, küll aga said kahjustada elektriliinid," ütles Gladkov.

Gladkovi andmetel jäi rünnaku tagajärjel elektrita seitse kogukonda.

Lisaks hävitati droon Moskvast lõunas asuva Tula kohal ja kaks Kurski oblastis.

Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud. Siiski ei tuvastanud ISW rindel suuri muutusi. Vene sõjablogijad väitsid samas, et Vene väed liikusid Orlivkas 280 meetrit edasi. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed on vallutanud suurema osa Pervomaiskest, kuid ISW pole veel nendele väidetele kinnitust leidnud. Lahingud käivad veel ka Berdõtši ja Tonenke lähistel.

Üks Vene blogija väitis, et Vene vägede pealetung Avdijivka lähistel aeglustub. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed keskenduvad peamiselt Orlivka-Tonenke piirkonnale, kuid Vene väed on seal raskustes. Blogija näeb raskuste taga vägede kehva juhtimist. Blogija väitis veel, et Vene sõdurite väljaõpe on kehv ja üksused ei suhtle omavahel.

Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina vägede olukord on paranemas pärast seda, kui peatati Venemaa edasitungi rindel.

Rohkem kui kaks aastat pärast Venemaa sissetungi algust on Kiiev viimastel kuudel seisnud silmitsi kasvava survega rindejoonele, kui peamine sõjaline abi on USA kongressis sisevaidluste tõttu takerdunud.

"Venemaa edasitung on peatatud. Meie sõjavägi on peatanud Venemaa edasitungi Ida-Ukrainas," kinnitas Zelenski esmaspäeval Prantsuse rahvusringhäälingu telekanalile BFM TV.

Zelenski kommenteeris teemat vastates küsimustele paavsti üleskutse osas.

Ukraina kutsus esmaspäeval välja Vatikani saadiku pärast seda, kui paavst Franciscus soovitas riigil kaaluda Venemaa vastu niiöelda valge lipu heiskamist, mis põhjustas Kiievis raevu.

"Paavst Franciscuse avalduste tõttu kutsuti Vatikani saadik Ukraina välisministeeriumisse," teatas ministeerium sotsiaalmeedias.