Venemaad tabas suur droonirünnak ja tehased põlevad

Oluline teisipäeval, 12. märtsil kell 11.45:

- Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat;

- Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud;

- Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud.

Ukraina poolel võitlevad venelased sisenesid Venemaale

Ukraina vägede koosseisus võitlevad Vene üksused teatasid, et sisenesid Venemaa territooriumile. Venemaale läksid Vene Vabatahtlike Korpus (RDK) ja Siberi pataljon. Väidetavalt võtsid vabatahtlikud enda kontrolli alla küla, mis asub Belgorodi oblastis. Lahingud käivad veel ka Kurski oblastis, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse esindaja Andri Jussov kommenteeris teisipäeval leegioni Vene vabatahtlike sisenemist Venemaa Kurski ja Belgorodi oblastisse.

Ta kinnitas, et tõenäoliselt toimub praegu Venemaal nende üksuste ühisoperatsioon. Jussovi sõnul tegutsevad nad Venemaal iseseisvate üksustena, sest koosnevad Venemaa kodanikest.

Ukraina droonid tabasid Nižni Novgorodis suurt naftarajatist

Moskvast ida pool asuvas Nižni Novgorodi oblastis põleb suur naftatöötlemistehas, mis kuulub Vene energiahiiglasele Lukoil. Meedia teatel tabasid tehast Ukraina droonid. See on üks suurimaid rafineerimistehaseid Venemaal.

Tehas asub Nižni Novgorodi oblastis Kstovos. See asub umbes 450 kilomeetri kaugusel Moskvast idas.

Peterburis põleb elektrijaam

Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et Peterburis põleb elektrijaam.

Russian Telegram channels report that a power plant is on fire in St Petersburg. pic.twitter.com/AqM6ylNJuY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2024

Venemaa lääneosas tabas droon kütusehoidlat

Venemaa lääneosas tabas droon ööl vastu teisipäeva kütusehoidlat, millest sai alguse tulekahju, teatas Orjoli oblasti kuberner Andrei Klitškov.

Rünnak leidis aset Ukraina piirist umbes 160 kilomeetri kaugusel asuvas Orjoli linnas.

"Orjolis rünnati kütuse- ja energiakompleksi. Eriteenistused töötavad kohapeal, et tulekahju ohjeldada. Ohvreid ei olnud," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias.

Kohalik meedia teatas, et rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kell 03.00 öösel.

Vene riikliku uudisteagentuuri RIA Novosti tsiteeritud päästeteenistuse ametniku sõnul süttis naftasaadusi sisaldav mahuti.

Ukraina droonid ründasid esmaspäeva õhtul ka Venemaal asuvat Belgorodi oblastit Ukrainas asuva Harkivi linna lähedal.Oblastikuberneri Vjatšeslav Gladkovi sõnul viga ei saanud.

"Ukraina relvajõud ründasid Belgorodi piirkonda droonidega, mis viskasid alla neli lõhkekeha. Ohvreid plahvatustes ei olnud, küll aga said kahjustada elektriliinid," ütles Gladkov.

Gladkovi andmetel jäi rünnaku tagajärjel elektrita seitse kogukonda.

Lisaks hävitati droon Moskvast lõunas asuva Tula kohal ja kaks Kurski oblastis.

Venemaal Baškiirias põleb metallitöötlemistehas

Venemaal asuvas Baškortostani vabariigis põleb metallitöötlemistehas, teatasid kohalikud võimud. Võimud teatasid, et sündmuskohal tegutsevad tuletõrjujad.

Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Avdijivka lähistel jätkuvad lahingud. Siiski ei tuvastanud ISW rindel suuri muutusi. Vene sõjablogijad väitsid samas, et Vene väed liikusid Orlivkas 280 meetrit edasi. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed on vallutanud suurema osa Pervomaiskest, kuid ISW pole veel nendele väidetele kinnitust leidnud. Lahingud käivad veel ka Berdõtši ja Tonenke lähistel.

Üks Vene blogija väitis, et Vene vägede pealetung Avdijivka lähistel aeglustub. Veel üks Vene blogija väitis, et Vene väed keskenduvad peamiselt Orlivka-Tonenke piirkonnale, kuid Vene väed on seal raskustes. Blogija näeb raskuste taga vägede kehva juhtimist. Blogija väitis veel, et Vene sõdurite väljaõpe on kehv ja üksused ei suhtle omavahel.

Ukrainlased rajavad Zaporižžja piirkonda kaitserajatisi Autor/allikas: SCANPIX/EPA/KATERYNA KLOCHKO

Zelenski sõnul on Venemaa edasitung Ukrainas peatatud

President Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Ukraina vägede olukord on paranemas pärast seda, kui peatati Venemaa edasitungi rindel.

Rohkem kui kaks aastat pärast Venemaa sissetungi algust on Kiiev viimastel kuudel seisnud silmitsi kasvava survega rindejoonele, kui peamine sõjaline abi on USA kongressis sisevaidluste tõttu takerdunud.

"Venemaa edasitung on peatatud. Meie sõjavägi on peatanud Venemaa edasitungi Ida-Ukrainas," kinnitas Zelenski esmaspäeval Prantsuse rahvusringhäälingu telekanalile BFM TV.

Zelenski kommenteeris teemat vastates küsimustele paavsti üleskutse osas.

Ukraina kutsus esmaspäeval välja Vatikani saadiku pärast seda, kui paavst Franciscus soovitas riigil kaaluda Venemaa vastu niiöelda valge lipu heiskamist, mis põhjustas Kiievis raevu.

"Paavst Franciscuse avalduste tõttu kutsuti Vatikani saadik Ukraina välisministeeriumisse," teatas ministeerium sotsiaalmeedias.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude artikli avaldamise päeva hommikul esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 425 890 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 6747 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 12 901 (+27);

- suurtükisüsteemid 10 522 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1016 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 713 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8184 (+43);

- tiibraketid 1920 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 13 870 (+44);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1691 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Kiiev on selgitanud, et Vene elavjõu sõjakaotused sisaldavad nii surnuid kui ka haavatuid.