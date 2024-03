Meedia: Trumpi liitlased alustasid puhastust vabariiklaste rahvuskomitees

USA vabariiklaste rahvuskomitee (RNC) palgalt kavatsetakse vallandada üle 60 töötaja, teatasid teiste seas meediaväljaanded Politico, Washington Post, New York Times ja CNN. Asjast esimesena teatanud Politico informatsiooni kohaselt tahetakse välja vahetada üle 60 erakonna juhtorgani palgal oleva inimese.

New York Timesi andmetel oli partei rahvuskomitees veebruari lõpus ligikaudu 200 töötajat.

RNC valis reedel juhtivatesse ametitesse Trumpi liitlased, kelle seas tema minia, millega tugevdati novembris toimuvate valimiste eel ekspresidendi haaret partei üle.

Tõenäoline vabariiklaste nominent, 77-aastane Trump esitas läinud kuul nimekirja enda valitud kandidaatidest juhtivatesse ametitesse komitees, mis kogub vabariiklaste kandidaatidele raha ja jagab seda.

Põhja-Carolina vabariiklaste juht Michael Whatley ja Trumpi minia Lara Trump valiti RNC 168 liikme koosolekul Houstonis komitee esimeheks ja kaasesimeheks.

"RNC hakkab vedama liikumist, mis töötab väsimatult iga päev, et valida meie kandidaat Donald J. Trump USA 47. presidendiks," ütles Whatley oma kõnes.

"Teeme igas osariigis lakkamatult tööd selle nimel, et hääletamine oleks lihtne ja petmine raske," lisas Whatley.

Trumpi keskmise poja Ericuga abielus olev Lara Trump ütles, et erakonnal on valimispäeval üks eesmärk.

"5. novembri eesmärk on suurelt võita, nagu mu äi ütleb. See ei puuduta üksnes parem- ja vasakpoolsust, vabariiklased versus demokraadid. See on hea kurja vastu," sõnas naine.

Trumpi kampaaniapersonal on nimetanud rahvuskomitee organisatsiooni liiga suureks ja bürokraatlikuks ning nende hinnangul on just seetõttu sellel olnud suuri finantsprobleeme.

Traditsiooniliselt on parteide rahvuskomiteede kontroll üle läinud erakonna presidendikandidaadile, kuid telekanali CNN hinnangul on praegu kavandatavad vallandamised tavapärasest ulatuslikumad.

Trumpil pole vabariiklaste eelvalimistel enam elujõulisi rivaale ja seega on tema kandideerimine järgmise aasta novembris toimuvatel presidendivalimistel peaaegu kindel.