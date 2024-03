Otse kell 14: riigikogu komisjonid arutavad automaksu kehtestamist

Istungile on kutsutud huvigruppide ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (Reformierakond) ütles, et pärast esimest lugemist laekus tähtajaks fraktsioonidelt 831 muudatusettepanekut, mille läbivaatamist rahanduskomisjon alustas möödunud töönädalal.

"Mootorsõidukimaks mõjutab suurt osa ühiskonnast. Tänane arutelu koos asjaosalistega annab võimaluse käsitleda mootorisõidukimaksu kehtestamisega seotud probleeme ja selgitada maksu kehtestamise eesmärke," selgitas Akkermann.

Akkermann ütles, et rahanduskomisjon ootab menetluse jätkamisel kindlasti ära ka Euroopa Komisjoni arvamuse registreerimistasu kohta. Eelnõu kohaselt on registreerimistasu ettenähtud maksta nende sõidukite eest, mis Eestis registreeriti esmakordselt. Eelnõu näeb ette jätta registreerimistasu alt välja Eestis varem registreeritud sõidukid. See võib olla aga vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga. EK-i vastus arvamusega peaks laekuma kõige hiljem maikuus.

Akkermann märkis, et eelnõu edasise menetlemise ajakava ei ole seetõttu veel paika pandud.

Valitsuse algatatud mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu näeb ette kehtestada alates 2025. aastast mootorsõidukimaks, mis hakkab koosnema kahest osast – iga aasta tasutav mootorsõidukimaks ning esmasel liiklusregistrisse kandmisel ühekordne registreerimistasu.

Mootorsõidukimaksu kehtestamisega soovitakse suunata inimesi uue sõiduki soetamisel tegema keskkonnasäästlikumat valikut, samuti toetada kasutusel olevate vanade autode lõpuni tarbimist.