Luminori uueks tegevjuhiks saab Wojciech Sass

Sass töötas eelnevalt Belgias tegutseva digitaalse panga Aion Bank tegevjuhina, olles ka selle kaasasutaja. Varem on Sass töötanud kindlustus- ja varahaldusettevõtte Nationale Nederlanden Poola tegevjuhina, BNP Paribas Bank Polska asepresidendina ning juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte BCG Poola juhina.

Luminori tulevane tegevjuht Wojciech Sass kinnitas, et tal on hea meel asuda juhtima Luminori ning jätkata panga arendamist. "Oma mõjusa loo, tugeva lähtepositsiooni ja pühendunud töötajatega on Luminori väljavaated väga põnevad," ütles Sass.

Wojciech Sass on Poola kodanik, tal on magistrikraad Krakovi tehnikaülikoolist operatsioonide juhtimises ning ärijuhtimise magistrikraad, mille andis välja London Business School. Ta asub oma perega elama Tallinna. Tema ametisse nimetamise peab heaks kiitma Euroopa Keskpank.

Luminori panga senine tegevjuht Peter Bosek teatas mullu oktoobris soovist lahkuda ametist, et naasta Austriasse, kus ta alustab tööd Erste Group Bank AG tegevjuhina. Tegemist on ühe suurima finantsteenuste pakkujaga Kesk- ja Ida-Euroopas.

Luminor on juhtiv sõltumatu pank Baltimaades ja piirkonna suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja.