Hiina autotootja BYD-i laienemist välismaale kimbutavad probleemid

BYD tõusis eelmise aasta neljandas kvartalis maailma suurimaks elektrisõidukite müüjaks, edestades USA tootjat Teslat. Ometi müüb BYD oma sõidukeid enamasti koduturul, mitte välismaal.

Anonüümseks jääda soovinud ettevõtte tähtsate töötajate sõnul ei pruugi selle juhtkonna ambitsioonikas läbimüügi eesmärk täituda. BYD on seadnud sel aastal eesmärgiks müüa väljaspool Hiinat 400 000 sõidukit, veel eelmisel aastal müüs ettevõte välismaal 242 765 sõidukit.

Euroopas müüs BYD eelmisel aastal ainult 16 000 sõidukit, mis oli algul seatud eesmärgist vähem. Aastavahetuse paiku seisis Euroopa ladudes 10 000 müümata BYD-i sõidukit, ütlesid asjaga kursis olevad isikud. Seda enam, nende autode müügilubade kehtivus võib lõppeda lähiajal, mistõttu ei saakski neid enam Euroopas müüa.

Üheks BYD-i probleemide põhjuseks on kogu maailmas vähenev nõudlus uute sõidukite järele, kuid The Wall Street Journali allikate sõnul on osa probleeme seotud BYD-i endaga.

Üks probleem on asjaolu, et ettevõtte sõidukid on palju kallimad välismaal kui Hiinas. Näiteks maksab BYD-i peamine ekspordimudel Atto 3 Saksamaal 41 000 dollarit, samas kui Hiinas on selle hind alla 20 000 dollari.

Samuti on BYD sattunud viimasel ajal mitmesse skandaali, kui selgus, et osa selle autosid olid defektiga. Nii tuli BYD-il tagasi kutsuda 2000 Ühendkuningriigis müüdud bussi jaanuaris ühes Londoni bussis aset leidnud tulekahju järel. Tais müüdud sõidukite puhul kerkisid esile kaebused värvi ja plastdetailide koorumise peale. Mõnest Euroopasse müügiks jõudnud sõidukist leiti aga hallitust.

Sõidukite tagasikutsumine on autotootjate puhul tavapärane nähtus, kuid BYD-i töötajate sõnul pole ettevõte valmis suureks tagasikutsumiseks ning seni tehtud parandused on olnud kallid ning juhtumipõhised. Samuti vajavad BYD-i sõidukid tihti teiste ettevõtete autodest keerukamaid ja kallimaid parandusi, mis allikate sõnul viitab oskamatusele toime tulla edukalt välismaale müümisega seotud logistikaga.

Ühtlasi ütlevad WSJ allikad, et BYD-i Hiina juhtkond kirjutab ette müüginumbreid piirkondlikele juhtidele ega arvesta konkreetsete turgude asjaoludega. Kui BYD-i Euroopa osakonna juhid ütlesid ühel koosolekul, et neile seatud eesmärki pole võimalik täita nõrga nõudluse tõttu ja vajadusega sõidukite parandamise järele, otsustas BYD-i keskne juhtkond väidetavalt üle võtta Euroopa suuna juhtimise enda kätte.

Seni õnnestus BYD-il suurendada märgatavalt oma müüginumbreid Tais ja Brasiilias, kus BYD otsustas avada uued tehased kohapealseks tootmiseks. Samuti on ettevõte rajamas tehaseid Usbekistanis ja Ungaris.

BYD-i pressiesindaja ütles WSJ-le, et selle allikate väited "pole faktidega kooskõlas", kuid ettevõte ei hakanud kommenteerima konkreetseid etteheiteid.