Ettevõtted ei soovi kuigivõrd välisministri äridelegatsioonides osaleda

Välisministril on olnud üleüldse kaks äridelegatsioonidega visiiti – üks Indiasse ja parasjagu kestev visiit Jaapanisse. Mõlemale visiidile läksid kaasa kahe ettevõtte esindajad.

Indiasse läksid kaitsetööstusettevõte Eesti Arsenal ja meditsiinifirma Semetron ning Jaapanisse kaitsetööstusettevõte Marduk Technologies ja isejuhtivat bussi arendav Auve Tech, mida esindas esmaspäeval Jaapanisse siirduvalt lennukist maha tõstetud endine peaminister Taavi Rõivas.

Välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna peadirektori Priit Kallakase sõnul on välisministri visiitide madal ettevõtjate huvi seotud olukorraga, et visiitide toimumine ja nende ajakava selgus hilja. "Ettevõtetel lihtsalt on selleks ajaks teised oma konkureerivad üritused juba ees ja me ja ega rohkem midagi ei olegi," ütles Kallakas.

Äridelegatsioonide endaga kaasa võtmine käivitas Tsahkna. Eelmine välisminister Urmas Reinsalu endaga äridelegatsioone välisreisidele kaasa ei kutsunud, rääkis Kallakas.

Ka ei ole mõnede sihtriikide ettevõtjate madal huvi seotud üksnes välisministriga, vaidka külastatavate riikidega. Näiteks president Alar Karise Aafrika visiidil soovis Botswanasse kaasa tulla tarkvarafirma Nortal, finantskauplemisfirma Admirals Group ja nõustamisfirma Digital Nation. Angolas olid delegatsioonis Digital Nation ja Admirals Group.

Samas mõnel teisel presidendi välisvisiidil on ettevõtjate huvi palju suurem olnud. Mariann Sudakov presidendi kantseleist ütles, et näiteks möödunud aasta juunis toimunud Ukraina visiidil oli kaasas 24-liikmeline äridelegatsioon ja aprilli Rootsi visiidil üheksa ettevõtte esindajad.

Ettevõtjate hulgas on populaarsemad majandus- ja infotehnoloogiministri Tiit Riisalo visiidid. Näiteks aasta alguses läksid temaga koos Indiasse seitsme ettevõtte esindajad ja märtsi alguses Saudi Araabiasse umbes 20 peamiselt IT-sektori ettevõtte esindajad.

Ka teisipäeval alanud kaitseminister Hanno Pevkuri visiidil Rootsi on kaasas kaitsetööstusettevõtete esindajad, Kallakase sõnul kokku 30 inimest.

Ettevõtjaid kaasab välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakond iga visiidi jaoks eraldi.

"Me oleme pannud suure tabeli kokku, kuhu mingi minister läheb visiidile äridelegatsiooniga," rääkis Kallakas.

Siis pakub välisministeerium võimalusi ettevõtjatele kaasa tulla. Ettevõtted peavad oma lennupiletide ja majutuse eest ise maksma.

Sihtriigis saavad ettevõtete esindajad tihti ministriga kaasas käia ja Kallakase sõnul korraldatakse pigem ka vastuvõtt Eesti saatkonnas, kuhu ettevõtjad saavad potentsiaalseid partnereid kutsuda.

Lisaks aitab riik, kas majandusdiplomaatide või Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EISA) abil soovi korral korraldada kohtumise sihtriigi ettevõtetega. Ärikohtumisi korraldab Kallakase sõnul EISA Euroopa Liidu struktuurfondide raha eest.

Kallakase hinnangul on ministritega ettevõttel huvi kaasas käia peamiselt seetõttu, et kõrgema profiili tõttu võivad mõned uksed sellisel visiidil rohkem avatud olla.