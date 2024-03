Saks: Ukraina võime järjest kaugemale rünnata on tugevamaks muutunud

Ukraina droonid tabasid Venemaal kütusehoidlat ja Lukoili naftatöötlemistehast. Nižni Novgorodi naftatöötlemistehases on tootmine katkenud. Samal ajal on teateid põlengutest Baškiiria metallitöötlemis-tehases ja Peterburis asuvas elektrijaamas.

"Kui me paneme sanktsioonid ja need rünnakud kokku, siis mingil ajahetkel hakkab see Venemaa olukorda kindlasti mõjutama. Me näeme ju seda, et Venemaa on juba kehtestanud mitmete naftatoodete väljaveopiirangud ja isegi keelu," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Ühtepidi on lähenemas Venemaal presidendivalimised ja Ukraina üritab nüüd enne neid natukene tugevamat kampaaniat teha. Aga teistpidi on Ukraina võimed rünnata järjest kaugemale järjest tugevamaks muutunud ja neil on vahendeid rohkem ja sellepärast ilmselt need sündmused niimoodi toimuvad," selgitas Saks "Ringvaates".

Saksa sõnul üritab Ukraina korraldada Venemaa poliitilise võimu tõsiseltvõetavust õõnestavaid rünnakuid.

Naftatöötlemistehaste ründamine on Saksa sõnul Venemaal olulist mõju avaldanud.

"Me näeme, et Venemaal on juba keelatud naftatoodete väljavedu, bensiini, diisli eksport. Armee tarbeks hakkab tekkima muidu puudus ja Vene president ei soovi, et tanklatest bensiin kaoks. Väga selge mõju on juba olemas," ütles ta.

Saks märkis, et naftatehaste rünnaku järel uuesti tööle saamine võtab aega kuid.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo sõnul on ukrainlased leidnud rafineerimistehaste näol Venemaa nõrga koha.

"Esiteks – neid on Ukraina lennualas suhteliselt palju. Teiseks – prioriteetide küsimus, mida kaitsta. Kas kaitsta laskemoonaladusid, lennuvälja või rafineerimistehaseid? Täna on ukrainlased leidnud nõrga koha ning kasutavad seda eduliselt ära," ütles Rebo.