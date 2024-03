Poola ja Tšehhi tähistasid 25 aasta täitumist NATO-ga liitumisest

Poolas ja Tšehhi Vabariigis tähistati pidulikult kahe riigi NATO-sse astumist 25 aasta eest. Poola poliitikud rõhutasid, et riigi positsioon kaitseorganisatsioonis on selle aja jooksul pidevalt tugevnenud.

Aastapäeva puhul Tšehhi Vabariiki külastanud endine USA president Bill Clinton kiitis Tšehhi valitsust Ukraina mürsu-algatuse eest.

Clinton tunnistas, et lääneriigid elasid aastaid õndsas ignorantsuses Venemaa tegeliku olemuse suhtes, ehkki Ida-Euroopa riigid seda neile pidevalt selgeks teha üritasid. Clintoni sõnul on NATO idatiiva riigid nüüd kõigile eeskujuks Ukraina abistamisel.

"Teie üritate välja mõelda, kuidas saada Ukrainale miljon suurtükimürsku ülemaailmse kollektiivse jõupingutusega, mis käib kaugelt üle NATO liikmete piiride. Mitte keegi teine ei tee seda!" ütles Clinton.

"Poola ei ole üksnes NATO liige, vaid ta on ka ise NATO. Me kõik oleme NATO, Poola Vabariigi kodanikud," sõnas Poola seimi eesistuja Szymon Holownia.

Tšehhi Vabariigi president Petr Paveli sõnul pannakse praegu pannakse atlandiülene ühtsus enneolematul viisil proovile. "Seepärast on oluline teada, et NATO on julgeolekutagatis ainult juhul, kui me kõik suhtume oma julgeolekukohustustesse ühesuguse tähelepanuga," lausus Pavel.