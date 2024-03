Trump ja Biden said kandideerimiseks vajaliku arvu delegaate kokku

Joe Biden ja Donald Trump võitsid teisipäeval toimunud eelhääletusel piisavalt delegaate ning nad on nüüd võitnud enda poole piisava arvu delegaate, et saavutada nominatsioon kandideerimiseks novembrikuus toimuvatel USA presidendivalimistel.

Pärast Nikki Haley loobumist on 77- aastane Trump jäänud vabariiklaste ainsaks presidendikandidaadi kandidaadiks. Nüüd on tema selja taga ka piisav arv delegaate, et võita suvel suvel nominatsioon. Sarnases seisus on ka 81-aastane Biden ning kõigi aegade vanim president ja temast veidi noorem eelkäija peavad sügisel maha kordusmatši.

Mõlemad kandidaadid on teinud eelvalimistel puhta töö. Trump kaotas ainult Washingtonis ja Vermontis. Bidenil polegi tõsist vastast olnud ja ta ei suutnud võita ainult Ameerika Samoal. Tegemist on Vaikses ookeanis asuva USA hallatava territooriumiga.

Mõlemad kandidaadid peavad nüüd ootama oma partei kongressi, et nominatsioon ametlikult kätte saada. See tähendab, et USA-d ootab pikk valimiskampaania.

Biden on nüüd surve all, et ta hakkaks Trumpiga debateerima. Pole veel selge, millal toimuvad valimiseelsed presidendidebatid, vahendas The Telegraph.

Trump juba nõuab vastava ürituse korraldamist ja ütles, et osaleb isegi siis, kui seda juhib demokraatide rahvuskomitee. Viimased küsitlused näitavad, et Trump juhib Bideni ees võtmeosariikides. Endise presidendi vastu on aga esitatud mitu kriminaalsüüdistust, mis muudavad valimiskampaania veelgi tormilisemaks.