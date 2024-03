Nordicat tahab osta mitu Euroopa firmat, nimesid hoitakse saladuses

Eelmisel nädalal laekus riigile kuuluva aktsiaseltsi Nordic Aviation Group ostmiseks mitu pakkumist, kuid mitu täpselt ja kes pakkumised tegi, ministeerium ei soovi öelda.

"Nordica erastamise osas saame öelda, et laekus mitu pakkumist Euroopa ettevõtetelt," ütles ERR-ile kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Nüüd minnakse edasi läbirääkimistega, kuid kaua need aega võiksid võtta, ministeeriumist öelda ei osatud.

"Eesmärk on jõuda erastamisprotsessiga lõpule võimalikult kiiresti, tempo sõltub läbirääkimiste kulust," lausus Salmu.

Kliimaministeeriumist lisati, et läbirääkimiste huvides ka pakkumiste sisu ja sellega seonduvat avada ei saa.

Valitsus kiitis veebruari lõpus heaks riigile kuuluvate aktsiaseltsi Nordic Aviation Group (NAG) aktsiate võõrandamise ning andis kliimaministrile nõusoleku võõrandada 100 protsenti riigile kuuluvatest aktsiatest.

Nordica on tugevas kahjumis ning lisaks pöördus Eesti registreeritud lennufirma Marabu Nordica vastu kohtusse, nõudes 9,5 miljoni surust kahjutasu. Salmu on öelnud, et see erastamisplaani ei muuda.

Lisaks tuvastas erikontroll, et Nordica majanduslike raskuste taga oli ettevõtte halb juhtimine.

Nordic Aviation Groupi (NAG) kuuluvad lennufirmad Nordica ja Xfly ning konsultatsiooni teenuseid pakkuv ettevõte Nordic Aviation Advisory OÜ. Grupp kuulub 100 protsenti Eesti riigile.

NAG asutati 2015. aasta oktoobris. Ettevõtte asutamisel seati peamisteks eesmärkideks tagada Tallinnast lennuühendused, pakkuda lennundusturul konkurentsi ning toimida äriliselt jätkusuutlikult.