Scholz, Macron ja Tusk arutavad reedel Ukraina abistamist

Esimesena teatas kohtumise toimumisest Tusk, kes kohtus teisipäeval Valges Majas USA presidendi Joe Bideniga.

"Ma rääkisin president Bideniga sellest, kuidas me mobiliseerime oma kolleege Euroopas," ütles Tusk Poola rahvusringhäälingule teisipäeva hilisõhtul enne naasmist Washingtonist.

Tusk nimetas kohtumist niinimetatud Weimari kolmnurga erakorraliseks tippkohtumiseks. Weimari kolmnurgaks nimetatakse Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa ühist koostööformaati, kirjutab Bloomberg.

Poola peaminister lisas, et ta kavatseb informeerida Scholzi ja Macroni oma kohtumise tulemustest Bideniga.

"Olukord on keeruline, me kõik seda teame," ütles Tusk.

Kolme valitsusjuhi kohtumine toimub kaks nädalat pärast Macroni kommentaare NATO sõdurite saatmise võimalikkuse kohta Ukrainasse, mis põhjustasid erimeelsusi Pariisi ja Berliini vahel. Asjaga kursis oleva Saksa ametniku sõnul püüavad Scholz ja Macron maandada pingeid reede hommikul, kui toimub ainult Saksa ja Prantsuse liidri kohtumine.

Tusk liitub kohtumisega reede pärastlõunal Weimari kolmnurga formaadis kõnelusteks. Poola valitsus soovib taaselustada antud koostööformaati, parandades suhteid Euroopa Liidu võtmeriikidega pärast Õiguse ja Õigluse (PiS) partei kaheksa aasta pikkust valitsemisperioodi.

Poola peaminister toonitas, et kui Varssavi, Pariis ja Berliin töötaks koos, suudaksid nad näidata suuna mitmes valdkonnas.

"Kolmel pealinnal on minu meelest praegu ülesanne ja võime mobiliseerida kogu Euroopat," ütles Tusk.

Washingtonis ja Berliinis toimuvad kõnelused leiavad aset ajal, kui Ukraina kannatab laskemoonapuuduse all ning USA luurejuhid on hoiatanud, et lääneriikide abi viibimise tõttu võib Venemaa võtta lahinguväljal initsiatiivi.