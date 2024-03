Riigi õigussüsteemis käärib: prokurörid süüdistavad justiitsministrit nende töösse sekkumises, minister ütleb, et on tahtnud prokuratuuri aidata. Kuidas tagada võimude lahusus ja õigussüsteemi usaldusväärsus? ETV "Esimeses stuudios" on täna justiitsminister Kalle Laanet.