Wilders on valmis loobuma Hollandi peaministriks saamisest

Viidates asjaga kursis olevatele anonüümsetele isikutele, vahendab NOS, et Wildersi sisserändevastane Vabaduspartei (PVV) ja veel kolm seni kõnelustel osalenud parempoolset ja paremtsentristlikku erakonda kaaluvad ideed, mille järgi jäävad erakondade juhid parlamenti ning riiki hakkab valitsema ekspertidest koosnev valitsus.

Läbirääkijad nimetavad antud plaani "parlamendiväliseks" valitsuseks, mille puhul täidaks ministrite ja peaministri rolli ühegi erakonnaga lähedalt mitteseotud eksperdid ja poliitikud, kes teeks tihedalt koostööd parlamendiga.

Vabaduspartei sai Hollandis 22. novembril toimunud erakorralistel valimistel peaaegu neljandiku häältest ja 37 parlamendikohta 150-kohalises alamkojas. Kuigi valimistest on möödunud üle 100 päeva, pole Wildersil seni valitsuse moodustamine õnnestunud.

Kõnelusi vahendav ametlik läbirääkija peab esitama neljapäeval parlamendile aruande kõneluste seisust.

Wilders ütles juba 14. veebruaril, et ta on valmis kaaluma kõiki võimalusi valitsuse moodustamiseks, kaasa arvatud vähemusvalitsust ning niinimetatud parlamendivälist valitsust, et vältida erakorralisi valimisi. Samas näitavad arvamusküsitlused, et Wildersi erakond võib koguda erakorraliste valimiste puhul ligi kolmandiku häältest ehk 50 parlamendikohta.