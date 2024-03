Omavalitsused ei tea, millal saavad õpetajate palgatõusuks lubatud raha

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üle kuu aja oodanud haridus- ja teadusministeeriumilt vastust, millal jõuab omavalitsusteni õpetaja töötasu alammäära tõusuks kavandatud raha. Ministeeriumi sõnul on omavalitustele raha eraldamiseks vajalik riigieelarve seaduse muutmine, mis on ka riigikogus menetluses.

Omavalitsusliit saatis ministeeriumile üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäära teemalise pöördumise 5. veebruaril 2024. Ministeerium pöördumisele vastanud ei ole.

"Nõutuks teeb olukord, kus meedia vahendusel kuuleme ministeeriumi poolt lauseid selle kohta, kui oluline on koostöö omavalitsustega, ent kui linnad-vallad ise riigi poole pöörduvad, ei saa me vastuseid oma küsimustele," ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Omavalitsused ootavad, et õpetajate palgatõusuks kavandatud raha makstaks välja viivitusteta.

"Omavalitsuste ootus on, et õpetajate palgalisa makstaks välja viivituseta. Õpetajate palgatõusu lubas riik ning riik peab oma lubadused täitma. Varsti on terendamas juba aprillikuu ja õpetajatel on ootus saada palgatõusu nagu seda lubatud on," sõnas Trei.

Seadusest tulenevalt on haridus- ja teadusministeeriumil kohustus vastata kirjadele vähemalt 30 päeva jooksul.

Haridus- ja teadusministeeriumi esindaja sõnul saavad õpetajad lubatud palga.

"Valitsus on kokku leppinud, et õpetajate töötasu alammääraks sel aastal on 1820 eurot ning kõik õpetajad ka selle palga kindlasti saavad," ütles haridusministeeriumi kommunikatsioonijuht Mari Annus.

"Valitsus on riigikogule riigieelarve muudatused üle andnud. Omavalitustele täiendava raha eraldamiseks on vajalik aga riigieelarve seaduse muutmine, mis on hetkel riigikogu menetluses ning loodetavasti menetleb riigikogu muudatused võimalikult kiirelt," sõnas Annus.

Annus lisas, et Eesti Linnade ja Valdade Liidu kirjale on ministeeriumist vastus lähiajal välja minemas.