Allikad: Trump lubas CIA-l Xi Jinpingi jalgealust õõnestada

Ajaleht The Times kirjutab, et väidetavalt üritas USA Luure Keskagentuur (CIA) Hiina kommunistliku partei juhi Xi Jinpingi jalgealust õõnestada ja kasutas selleks sotsiaalmeedia libakontosid. Allikad teatasid, et USA endine president Donald Trump andis CIA operatsioonile rohelise tule.

Trump kiitis operatsiooni heaks kaks aastat pärast presidendiks saamist, ütlesid allikad uudisteagentuurile Reuters. Alates 2019. aastast levitas CIA Hiina sotsiaalmeedias korruptsioonisüüdistusi, püüdes pöörata avalikku arvamust Pekingi vastu.

Väidetavalt lekitas CIA lugusid, et kompartei liidrid tegelesid korruptsiooniga. CIA üritas nii kompartei ridadesse paranoiat külvata. CIA üritas ka seista vastu Hiina püüdlustele laiendada Pekingi globaalset haaret ning USA üritas veel tagada, et Hiina ei sekkuks Ameerika valimistesse.

Trump astus ametisse 2017. aastal ja võttis kohe Hiina suhtes karmi hoiaku. Seetõttu andis ta CIA-le suuremad volitused küberoperatsioonide korraldamiseks välismaal. Washington üritas nii maksta kätte Hiina ja Venemaa küberrünnakute eest USA vastu.

CIA levitas seejärel väiteid, et Hiina korrumpeerunud ametnikud panid uue siiditee (belt and road, vöö ja tee) projekti raames raha kõrvale. Sarnaseid meetmeid kasutas CIA ka külma sõja ajal, kui USA luure üritas maailmas Moskva autoriteeti õõnestada.

Pole selge, kui edukas CIA tegevus oli. USA luure on ise hoiatanud, et Hiina kasutab sarnaseid meetodeid, et pöörata kogu maailmas avalikku arvamust USA vastu. Pole selge, kas CIA jätkas Bideni ajal oma mõjutustegevust Hiinas, vahendas The Times.

Vabariiklaste presidendikandidaat Trump lubas, et valimiste võitmise korral võtab ta Hiina suhtes veelgi karmima hoiaku. Kampaania käigus väidab Trump, et Peking kardab teda. Juba oma ametisoleku ajal rääkis Trump, et Hiina austab tema väga teravat mõistust.