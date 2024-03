Berliinis kohtuvad täna Saksa liidukantsler Olaf Scholz, Prantsuse president Emmanuel Macron ja Poola peaminister Donald Tusk, et arutada Ukraina toetamisega seotud küsimusi.

Macron ütles neljapäeva õhtul teleintervjuus, et Venemaa ei peatu sõja võitmise korral Ukrainas ning muutuks eksistentsiaalseks ohuks ka prantslastele. Tema sõnul on tarvis teha vajalikud otsused, et Venemaa seda sõda ei võidaks. Jätkab Mall Mälberg.