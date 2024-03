Soome valitsus avalikustas karmi piiriseaduse

Valitsuse sõnul oleks tegemist ajutise seadusega, mille kehtivus piirduks ühe aastaga alates selle jõustumise hetkest, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

Soome peaminister Petteri Orpo ja siseminister Mari Rantanen seletasid kavandatud seaduse üksikasju reedel peetud pressikonverentsil. Orpo sõnul peab Soome valmistuma selleks, et Venemaa avaldab lähiajal veelgi rohkem survet Soome idapiirile ning Veneme tegevus võtab erakordseid vorme.

"Tuleb valmistuda selleks, et kevade saabudes läheb olukord keerulisemaks," ütles Soome peaminister.

Rahvusvaheliste lepingute kohaselt, millega Soome on liitunud, peaks igal inimesel olema õigus taotleda riigipiiril varjupaika ning taotlust tuleks ka menetleda.

Orpo sõnul sõlmiti lepingud aga ajal, mil ükski riik ei kuritarvitanud seda õigust teise riigi vastu.

"Liikmesriikide õigustatud vajadust oma territooriumi kaitsta on tunnustatud ka EL tasandil," seisab ka seaduseelnõu tutvustavas pressiteates.

Siseminister Rantanen rõhutas, et erakordne seadus kehtiks vaid Vene võimude juhitud piiriületuskatsete puhul. Seaduse kohaldamine eeldaks riigi julgeolekut tõsiselt ohustava olukorra tekkimist, kuid otsuse saaks langetada ka ennetavalt.

"Teatud tingimuste täitumisel, mis nõuab kõrge läve ületamist, oleks pärast seaduse jõustumist koostöös presidendiga langetatud valitsuse otsuse alusel piiratud ajaliselt ja ruumiliselt rahvusvahelise kaitse taotluste vastuvõtmine," ütles Rantanen.

Piirivalvele jääb õigus suunata varjupaigataotlejad piiril punktidesse, kus oleks võimalik varjupaika taotleda.

Siseministeeriumi nõuniku Sanna Palo sõnul tohiks valitsus langetada otsuse korraga maksimaalselt kuuks ajaks ning see saaks korraga puudutada vaid osa Soome piirist.

Soome idapiiri täielik sulgemine kehtib kuni 14. aprillini, kuid uus seadus võimaldaks avada osad idapiiri piiripunktid muule liiklusele, sest see keelaks piiri ületamise just varjupaigataotlejatel.

Rantanen loodab seaduse võimalikult kiirele jõustumisele. Samas vajab kiireloomulisena menetletav seadus vastuvõtmiseks Soome parlamendi viiekuuendikulist häälteenamust.

"Iga fraktsioon peab hindama riigi julgeolekuolukorda," kommenteeris Orpo asjaolu, et seaduse vastuvõtmiseks on vaja ka suurema osa opositsiooni hääli.

Orpo ütles, et idanaabrist lähtuvat survet idapiirile ei saa muude vahenditega ära hoida. Peaministri sõnul on valitsuserakonnad seaduse osas üksmeelsed.

"See on raske seadus kõikidele valitsusparteidele, kuid riigi julgeolek on nendes küsimustes esikohal," ütles peaminister.

Samas pole veel valitsusse kuuluv Rootsi Rahvapartei (RKP) seaduseelnõu parlamenti saatmist heaks kiitnud. Erakond soovib ära oodata kuni 25. märtsini kestva kooskõlastusringi käigus laekuvaid hinnanguid ning hinnata seejärel üldist olukorda ja seda, kas uue info valguses on veel vaja eelnõu muuta.