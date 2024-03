Laupäeval võib õhusoe tõusta üle kümne kraadi

Öö vastu laupäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Sajab vihma ning mõnel pool võib ka udu olla. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 6 kraadi.

Laupäeva hommikul pilvisus tiheneb. Mõnel pool sajab vihma ning paiguti on udu. Tuul puhub lõunast ja edelast 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 3 ja 6 kraadi vahele.

Päeval on taevas pilves, aeg-ajalt sajab vihma ning kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on oodata 6 kuni 11, tuulele avatud rannikul 3 kuni 5 kraadi.

Ka järgnevail päevil püsib taevas suuresti pilvine. Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi, mis päeval põhja poolt alates lumeks üle läheb. Paiguti tuiskab ning tänavad muutuvad libedaks. Õhutemperatuur langeb õhtul kuni neli kraadi alla nulli.

Ka esmaspäeval on kerget lumesadu oodata, kuid seda vaid Kagu-Eestis. Õhutemperatuur veidi tõuseb, jäädes -2 ja +3 kraadi vahele. Teisipäevast ilmad taas mahenevad ehk sooja on oodata 2 kuni 7 kraadi. Seega ka sademed tulevad taas kerge vihmana alla.