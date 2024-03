Sõja 752. päev: Samaaras said droonirünnakus tabamuse naftatöötlemistehased

Oluline 16. märtsil kell 22.50:

- Soome välisminister: ärge välistage üksuste saatmist Ukrainasse;

- Sumõst evakueeriti 4500 elanikku;

- Kuberner: Samaara oblastis rünnati kaht naftatöötlemistehast;

- Der Spiegel: Baerbock otsib võimalust saata Tauruseid Ukrainale;

- Belgorodis suleti Ukraina rünnakute järel koolid ja ostukeskused;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit;

- Kreeka kaalub õhutõrjesüsteemide S-300 ja Tor-1M üleandmist Kiievile;

- Soome panustab suurtükimoona ühishankesse 30 miljonit eurot

Odessa rünnakus hukkunute arv tõusis 21-ni

Venemaa ballistiliste rakettide rünnakus Odessale sai vigastada veel üks riikliku hädaabiteenistuse töötaja, mistõttu hukkunute koguarv on laupäevase seisuga 21.

Rünnak Odessa tsiviilinfrastruktuuri vastu oli Venemaa ohvriterohkeim rünnak viimaste nädalate jooksul. Vigastada sai üle 75 inimese.

Kuberner: Samaara oblastis rünnati kaht naftatöötlemistehast

Laupäeva hommikul korraldati Venemaal Samaara oblastis droonirünnakud Sõzrani ja Novokuibõševi naftatöötlemistehastele, ütles oblasti kuberner Dmitri Azarov.

"Mehitamata lennuvahendid ründasid hommikul Sõzrani naftatöötlemistehast ja üritasid rünnata Novokuibõševi naftatöötlemistehast. Sõzrani tehases süttis naftatöötlemisrajatis, inimesed esialgsetel andmetel kannatada ei saanud," ütles kuberner oblastivalitsuse teatel. "Rünnak Novokuibõševi naftatöötlemistehasele löödi tagasi."

BBC Ukraina julgeolekujõududesse kuuluvate allikate sõnul juhtis operatsiooni Ukraina julgeolekuteenistus SBU.

"SBU jätkab Venemaa majanduspotentsiaali õõnestamise strateegia rakendamist, mis võimaldab tal Ukrainas sõda pidada. Iga selline lüüasaamine vähendab Venemaa sõjamajandust toitvate naftadollarite voogu," märgib allikas.

Venemaal Belgorodi oblastis hukkus laupäeval uutes rünnakutes kaks inimest, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov, kes süüdistas Ukrainat rünnakute intensiivistamises Venemaa presidendivalimiste ajal.

"Väga kurvad uudised, surma sai kaks inimest, mees ja naine," kirjutas Gladkov Telegrami kanalis. Kuberneri teatel tulistasid Vene väed oblastis alla kaheksa raketti. Interfax/AFP/Baltic News Service

Sumõst evakueeriti 4500 elanikku

Ukraina võimud on alustanud kogukondade massilist evakueerimist riigi põhjaosas, Venemaa piiri lähedal asuvas Sumõs peale piirkonna pikaajalist intensiivset pommitamist, teatasid kohalikud ametnikud reedel.

Sumõ piirkonna sõjaväeadministratsioon teatas Telegrami rakenduses, et viimase kolme päeva jooksul on evakueeritud enam kui 180 piiriäärse Velikopõsarska lähedal asuvate piirkondade elanikku.

Piirkondliku administratsiooni teatel olid kõnealused piirkonnad Sumõ kõige ohtlikumad – viimase viie päeva jooksul hukkus kolm ja sai haavata 13 inimest.

Administratsioon teatas, et Sumõ piirkonna 22 külast evakueeriti kokku üle 4500 elaniku.

Velikopõsarska asub mõne kilomeetri kaugusel piiri taga asuvast Kozinka külast Venemaal, mille kohalikud võimud teatasid sel nädalal, et relvastatud rühmituste sissetung põhjustas märkimisväärset kahju.

Der Spiegel: Baerbock otsib võimalust saata Tauruseid Ukrainale

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock üritab kantsler Olaf Scholzi kulisside taga veenda, et ta toimetaks Ukrainasse tiibraketid Taurus, kirjutas Saksa väljaanne Der Spiegel.

Hiljutisel kohtumisel arutasid Baerbock ja Briti välisminister David Cameron relvaringluse võimalust. Kõne all on kaugmaarakettide ringtarne – tehing, mille kohaselt London varustab Ukrainat täiendavate Storm Shadow rakettidega vastutasuks selle eest, et Saksamaa täiendab Briti kaugmaarakettide varusid.

Baerbock uurib võimalusi, kuidas Saksamaa saaks pakkuda Ukrainale Tauruse tiibrakette, austades samal ajal kantsleri "punaseid jooni", vahendas Der Spiegel. Üks kaalumisel olev variant seisneb selles, et Saksamaa annab Tauruse raketid üle Ühendkuningriigile, kes edastaks need seejärel Ukrainale. Britid säilitaksid aga kontrolli rakettide paigutamise ja sihtmärkide valiku üle.

Saksamaa parlamendi alamkoda Bundestag lükkas 14. märtsil tagasi ettepaneku tarnida Ukrainale Taurus rakette. Scholz on vastu Tauruse rakettide saatmisele Kiievisse, sest kardab, et see samm tõmbab Saksamaa sõtta. Ukraina on saanud teisi kaugmaarakette, nagu Ühendkuningriigist pärit Storm Shadow ja Prantsusmaal toodetud SCALP.

Soome välisminister: ärge välistage üksuste saatmist Ukrainasse

Lääneriigid ei peaks täielikult välistama mõtet üksuste saatmisest Ukrainasse, ütles Soome välisminister Elina Valtonen väljaandele NatSec Daily, vahendas BNS.

"Tähtis on see, et me ei välistaks kõige pikas perspektiivis, kuna me ei tea kunagi, kui tõsiseks olukord muutub," ütles ta reedel.

"Kuid Soome seisukoht on selge: me ei saada praegu mingeid üksusi ja ei soovi ka seda arutada."

Valtonen ütles seda päev pärast Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni kinnitust teleintervjuus, et ta keeldub välistamast vägede saatmise Ukrainasse.

Valtonen ütles NatSec Dailyle, et praegu on kõige tähtsam jätkata Ukraina abistamist. Ta märkis, et Soome on kulutanud Kiievi toetamisele 0,6 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT), samal ajal kui USA on teinud seda 0,3 protsendi ulatuses.

"Paljud Euroopa riigid võiksid teha palju enamat," lisas Soome välisminister.

Ta märkis, et Ukraina abistamise rahastamise kinnihoidmine USA kongressis võib halvasti mõjuda Washingtoni mainele rahvusvahelisel areenil. Interfax – Baltic News Service

Belgorodis suleti Ukraina rünnakute järel koolid ja ostukeskused

Venemaa Belgorodi oblasti võimud teatasid laupäeval, et sulgevad Ukraina rünnakute tõttu koolid ja ostukeskused.

"Praegust olukorda arvestades otsustasime sulgeda pühapäevaks ja esmaspäevaks Belgorodi linna ja rajooni ostukeskused. Linna ja rajooni koolid on suletud esmaspäeval ja teisipäeval," kirjutas Ukraina piiril asuva Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov sotsiaalmeedias.

Gladkovi sõnul on viimastes rünnakutes saanud surma kaks ja vigastada samuti kaks inimest.

Venemaa kaitseministeerium on väitnud, et Vene väed tulistasid Belgorodis ja Kurskis alla rakette ja droone.

Venemaa süüdistas Ukrainat rünnakute eskaleerimises Venemaa presidendivalimiste ajal. President Vladimir Putin vandus reedel Ukrainale õhurünnakute eest kättemaksu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeva hommikul esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 429 580 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 6779 (+21);

- jalaväe lahingumasinad 12 973 (+24);

- suurtükisüsteemid 10 606 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1017 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 719 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8268 (+14);

- tiibraketid 1920 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 024 (+31);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1712 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Kiiev on selgitanud, et Vene elavjõu sõjakaotused sisaldavad nii surnuid kui ka haavatuid.

Kreeka kaalub õhutõrjesüsteemide S-300 ja Tor-1M üleandmist Kiievile

Kreeka kaalub õhutõrjesüsteemide S-300 ja Тor-М1 üleandmist Ukrainale, vahendas portaal Unian laupäeval väljaannet Army Recognition.

"See tähistab pöördepunkti suhtumises pärast seda, kui Vene rakett plahvatas 6. märtsil Odessas vaid 500 meetri kaugusel kolonnist, kus viibisid Kreeka peaminister Kyriákos Mitsotákis ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi," kirjutab väljaanne.

Samas märgitakse, et see samm saab võimalikuks, kui Ateena saab moodsama USA süsteemi MIM-104 Patriot.

6. märtsil ründas Venemaa Zelenskõi ja Mitsotákise kohtumise ajal raketiga Odessat.

Venemaa raketirünnakut pealt näinud Mitsotákis ütles, et Kreml ei suuda Ukraina partnereid hirmutada:

"Meil peaks Kremlile olema vaid üks sõnumi: teil ei õnnestu meid ära hirmutada, me jätkame Ukraina ja selle kodanike toetamist nii kaua, kui vaja. Ja loomulikult jääme selles otsuses täiesti ühtseks."

Soome panustab suurtükimoona ühishankesse 30 miljonit eurot

Soome osaleb 30 miljoni euroga Euroopa ühishankes, millega ostetakse Ukrainale suurtükimoona, ütles laupäeval televisioonis peaminister Petteri Orpo.

Tegemist on Tšehhi Vabariigi algatatud projektiga, mille raames ostetakse maailmast kokku 800 000 suurtükimürsku.

Laskemoon hangitakse väljastpoolt Euroopa Liitu, sest blokk ei ole suutnud lubatud moona Ukrainasse toimetada. EL oli lubanud kevadeks tarnida Ukrainale miljon mürsku.

"Tšehhi eesmärk hakkab kogu ulatuses täituma. Anname raha sellest hoolimata, et oleme Ukraina relvadega aitamise osas meie suurust arvestades Euroopa tipus, ütles Orpo telekanalile MTV.

Orpo sõnul on suurtükiväemoona soetamine oluline ja just see, mida Ukraina vajab.

Ärileht Financial Times teatas veebruari lõpus, et laskemoona soetamise hind on ligi 1,4 miljardit eurot.

Ukraina: Vene vägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 43 õhurünnakut

Vene vägi korraldas ööpäevaga ühe raketi- ja 43 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap laupäeval kella 18.00 seisuga.

Vaenlane tulistas ka 58 korda mitmikraketiheitjatest. Suurtüki- ja miinipildujatule all oli üle 140 asustatud punkti.

Ukraina kindralstaabi teatel leidis ööpäevaga aset 50 lahingkokkupõrget. Novopavlovski suunal tõrjusid Ukraina üksused 19 okupantide rünnakut ja Avdijivka suunal veel 10.

Bahmuti suunal tõrjusid Ukraina üksused neli vaenlase pealetungikatset ja Lõmani suunal ühe. Kupjanski suunal ei korraldanud vaenlane ühtegi pealetungikatset, lisati teates.​