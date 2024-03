Jõulumäel saab suusatada veel nädala jagu

Kui Haanja suusarajad asuvad kõrgemal ja looduslik lumikate püsib seal kauem, siis Pärnumaal on looduslik lumi suusaradadelt kadunud juba ammu ja suusatada saab veel vaid kunstlumel, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Jõulumäe tervisespordikeskuse juhatuse liige Eido Tasalain ütles, et avatud on 2,5 kilomeetrine suusarada. "Suusaolud on sellised, et kui väljas on plusskraadid, siis natuke vesine see lumi on. Hiljemalt 1. aprillil me selle suusaraja sulgeme ja julgen öelda, et terve järgmise nädala veel saab kindlasti täispika ringi suusatada," sõnas Tasalain.

Jõulumäel on suusaraja valmistamiseks kulunud umbes 800 000 ämbritäit vett, kuid päevased plusskraadid teevad järjest keerulisemaks ka kunstlumega raja hooldamise.

"Nüüd siin märtsikuus, eriti viimased kolm päeva, on hooldus muutunud hommikuks, kuna kunstlumel on ka veel see erisus, et ta läheb jäässe. et kui väljas sajab vihma, siis kunstlumi läheb jäässe ja kui õhtul ära hooldada, siis on jääväli ja siis saab uiskudega," ütles Tasalain.

Talverõõme ei jagu ilmselt enam kauaks ka Pärnusse Raeküla terviserajale, kus head talvised olud on asendumas jää, vee ja murulappidega.

Kui suusatada enam ei saa ja ees on must maa, siis kümmekond meetrit eemal võib ühineda kettagolfaritega.