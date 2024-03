"Ukraina stuudio" kell 18.40: kolonel Vendla ja Indrek Kannik

Droonirünnakud Venemaa rafineerimistehaste pihta ja Ukraina poolel võitlevate Vene vabatahtlike rünnakud teisele poole piiri, on külvanud Venemaa presidendivalimiste eel palju segadust. Mida need vabatahtlike üksused endast kujutavad ja millist rolli need sõjas mängivad, seda selgitab kolonel Mart Vendla.

Kes on Euroopas Ukraina toetajate eestvedaja, kas Pariis või Berliin? Seda ja president Macroni äsjaseid jõulisi avaldusi Ukraina toetamise osas ning kantsler Scholzi jätkuvat jonnimist Tauruse rakettidega analüüsib julgeolekuekspert Indrek Kannik.

Saatejuht on Epp Ehand.