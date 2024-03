Esialgsetel andmetel kogus Putin pea 88 protsenti häältest

Lävepakuküsitluste järgi kogus Putin sel korral 87,8 protsenti antud häältest. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsed andmed kattusid lävepakuküsitlustega.

Ülejäänud kolme kandidaadi, Vladislav Davankovi, Leonid Slutski ja Nikolai Haritonovi häältesaak jäi kõigil alla nelja protsendi.

Osavõtt valimistest oli 74,22 protsenti, ütles keskvalimiskomisjoni esimees Ella Pamfilova. 2018. aastal oli väidetav valimisaktiivsus 67,5 ja 2012. aastal 65,3 protsenti.

Kui lävepakuküsitluste ja tegelike tulemuste praktiliselt absoluutset kattumist saab pidada kergelt öeldes kummaliseks, siis täiesti erakordseks "saavutuseks" võib pidada tulemusi, mis omistati okupeeritud aladel ebaseaduslikult korraldatud valimistele: Luhanski oblastis olevat Putini poolt hääletanud 94,1 protsenti, Donetski ja Zaporižzja oblastis samuti üle 90 protsendi ja Hersoni oblastis 88,1 protsenti hääle andnutest.

BBC märkis, et okupeeritud aladel Ukrainas kasutati juba Nõukogude Liidus kasutusel olnud meetodeid, et valimisaktiivsuse numbreid võimalikult suurena näidata: nii ei pidanud minema valima jaoskonda, vaid hääletusurn toodi koju; et siiski inimesi ka jaoskondadesse meelitada, pakuti seal tasuta kontserte ja süüa.

Lisaks tavapärasele jaoskondades hääletamisele said venelased oma kodanikukohust täita veel elektrooniliste valitsusteenuste portaali kaudu, mida Venemaa opositsionäärid peavad peaaegu üksmeelselt üheks peamiseks vahendiks lõpptulemuste võltsimisel.

See, et Putin valimised võidab, oli ette teada, kuigi kandidaate oli sel korral peale tema veel kolm. Kui Putin on võimul oma järjekordse ametiaja lõpuni, on ta võimul olnud 30 aastat.

Lääneriigid kritiseerisid valimisi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Venemaa presidendivalimisi ebaseaduslikuks imitatsiooniks ning et Venemaa diktaator simuleerib järjekordselt valimisi. "Ta on võimuhaige ning teeb kõik, et igavesti valitseda," lausus Zelenski.

"Selles valimiste imiteerimises pole midagi legitiimset ja ei saagi olla. See isik peaks olema Haagis kohtu all. Seda me peamegi tegema," lisas ta.

Valge Maja kommenteeris, et valimised pole vabad ega õiglased, arvestades, kuidas Putin on vangistanud osa poliitilisi vastaseid ning takistanud teisi kandideerimast.

Saksamaa välisministeerium nimetas valimisi pseudovalimisteks, lisades samuti, et need ei ole ei vabad ega õiglased. "Putini võim on autoritaarne, toetudes tsensuurile, repressioonidele ja vägivallale. "Valimised" okupeeritud aladel Ukrainas on õigustühised ning see on rahvusvahelise õiguse järjekordne rikkumine," märgiti avalduses.

Suurbritannia välisministeerium märkis, et korraldades Ukraina territooriumil illegaalseid valimisi, näitas Venemaa, et ei ole huvitatud tee leidmisest rahuni. "Suurbritannia jätkab Ukrainale humanitaar-, majandus- ja sõjalise abi andmist, et nad saaksid kaitsta demokraatiat," teatas välisministeerium.

Eesti välisminister Margus Tsahkna ütles, et Venemaa niinimetatud valimised ei ole vabad ega ausad.

"Putinil puudub igasugune demokraatlik legitiimsus, ta on isevalitseja ja on seda olnud juba pikemat aega. Mingisugust muutust siin toimunud pole. Samas juhib just tema Venemaad ja langetab seal presidendina otsuseid, mille eest peab ta ka rahvusvahelise kriminaalkohtu ees vastutama. Putini õige koht on Haagis," lausus Tsahkna.