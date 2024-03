Õhutemperatuur püsib järgmistel päevadel nulli lähedal

Öö vastu esmaspäeva on Põhja-Eestis muutliku pilvisusega ja sajuta. Lõuna pool on taevas valdavalt pilves ning mitmel pool Lõuna-, aga kohati ka Ida-Eestis sajab lund ja tuiskab. Tuul puhub kirdest 5 kuni 10, saartel ja rannikul 7 kuni 13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 6 kraadi.

Ka hommik on Põhja-Eestis muutliku pilvisusega ja sajuta, Lõuna-Eesti on pilvine ja kohati sajab vähest lund. Puhub kirdetuul 5 kuni 11, põhjarannikul iiliti 18 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 5 kraadi.

Päev püsib Põhja-Eestis sajuta, lõuna pool sajab ennelõunal kohati vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 12, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Järgnevate päevade öised keskmised püsivad null kraadi lähistel, päevased kõiguvad +4 kuni +6 kraadi vahel. Ja vihmast me ei pääse. Kui teisipäeval sajab vähest vihma Ida- ja Lõuna-Eestis, siis kolmapäeval sajab juba mitmel pool. Sadu on paiguti oodata ka neljapäevaks ja reedeks