Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask võib saada riigikohtunikuks

Riigikohtu liikme koht vabaneb alates 24. juunist 2024, sest riigikohtunik Viive Ligi jääb pensionile. Vabanevale ametikohale kuulutati välja avalik konkurss, millel osales neli inimest.

Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Oliver Kaske. Järgmise sammuna tutvustab Kõve kandidaati riigikogu fraktsioonidele ja põhiseaduskomisjonile. Riigikohtuniku ametisse kinnitamise otsustab riigikogu.

Kõve märkis, et Oliver Kask on tuntud ja tunnustatud avaliku õiguse asjatundja, kes on heaks täienduseks riigikohtu meeskonda ka oma teadmistega põhiõigustest ja valimisõigusest.

Oliver Kask on omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureusekraadi 1999. aastal (võrdsustatud magistrikraadiga) ja ta on töötanud õiguse valdkonnas 25 aastat. Praegu on ta ametis Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunikuna ja alates 2019. aastast on ta ka selle kolleegiumi esimees.

Varasemalt töötas Kask justiitsministeeriumis õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhatajana. Oliver Kask on Vabariigi Valimiskomisjoni esimees alates 2020. aastast.

Oliver Kask on olnud mh kohtunike koolitusnõukogu liige, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni liige, Euroopa Nõukogu demokraatlike valimiste nõukogu esimees ja NATO-ga liitumisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud Eesti delegatsiooni liige.

Aastatel 2010 kuni 2016 oli Oliver Kask Euroopa Inimõiguste Kohtu ad hoc kohtunik. Kask on andnud loenguid riigiõigusest ja põhiõigustest Sisekaitseakadeemias, riigiõigusest Tallinna Ülikoolis ja õiguse entsüklopeediast Tartu Ülikoolis.

Kask on osalenud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse, halduskoostöö seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, riigikogu valimise seaduse, Euroopa Parlamendi valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, korrakaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse väljatöötamisel.