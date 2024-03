Saksamaa sõlmis AÜE-ga 15-aastase gaasilepingu

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Araabia Ühendemiraadid (AÜE) hakkab alates 2028. aastast tarnima Saksamaale miljon tonni veeldatud maagaasi aastas. Berliin tahab tagada Saksamaa varustuskindlust ning uus tarneleping kestab 15 aastat.

Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) allkirjastas esialgse kokkuleppe, mille kohaselt saadetakse Saksamaa riiklikule energiafirmale Sefe miljon tonni LNG-d aastas. Adnoc kavatseb seetõttu rajada ka Abu Dhabi lähedal asuvasse Ruwaisse terminali.

AÜE tahab oma fossiilkütuste eksporti suurendada ning otsib uusi partnereid, samal ajal ostab Saksamaa üha rohkem LNG-d. Saksamaa on tunnistanud, et gaas mängib riigi majanduses keskpikas perspektiivis võtmerolli, kuna loodab selle kümnendi lõpus söeenergiast loobuda. Saksamaa soovib saavutada kliimaneutraalsuse 2045. aastaks.

Adnoci tehing Sefe-ga sõltub Ruwais asuva LNG rajatise lõplikust investeerimisotsusest, mis peaks tulema sel aastal. Adnoc sõlmis selle kuu alguses juba esialgsed ehituslepingud.

Sefe on Saksa riiklik energiafirma, mis tekkis pärast seda, kui Berliin oli riigistanud Venemaa gaasimonopoli Gazprom Saksa tütarfirma. Majandusministeerium võttis 2022. aastal Gazprom Germania föderaalsesse omandisse ja firma uus nimi on nüüd Securing Energy for Europe (Sefe).

Seejärel hakkas Sefe otsima alternatiivseid tarneallikaid. Eelmise aasta lõpus leppisid Sefe ja Norra valitsuse enamusosalusega Equinor kokku 129 miljardi kuupmeetri Norra gaasi müügis Saksamaale kuni 2039. aastani.