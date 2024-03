Tartusse Atlantise taha kerkis ebaseaduslik parkla

Õigusrikkumiste kõrvaldamiseks kohustas linnavalitsus kinnistu omanikku viivitamata peatama Narva maantee 2c katastriüksusele rajatud parklas avalikkusele suunatud parkimisteenuse osutamine.

Kinnistu omanik TFC Valdus OÜ juhatuse liige Sven Mihailov oli saatnud arhitektuuri ja ehituse osakonnale e-kirja, kus teatas, et TFC Valdus OÜ on kinnistu aadressiga Narva mnt 2c üürile andnud ega tegele antud asukohas ehitustegevusega.

See aga ei vabasta TFC Valdus OÜ-d vastutusest, sest vastavalt seadusele vastutab katastriüksuse omanik ehitusseadustikust tulenevate nõuete täitmise üle, sõltumata sellest, kas ta on andnud katastriüksuse üürile ning kas ta tegeleb asukohas ehitustöödega või mitte.

Linnavalitsus hoiatas, et ettekirjutuse täitmata jätmise korral rakendatakse TFC Valdus OÜ suhtes sunniraha vastavalt korrakaitseseadusele.

Linnavalitsus märkis oma ettekirjutuses, et selleks, et õigusrikkumine kõrvaldada ja avalikkusele ligipääsetav parkla seadustada, tuleb eelnevalt saada ehitusluba. Ehitusloa saamiseks tuleb koostada nõuetele vastav ehitusprojekt ning esitada see koos tee ehitusloa taotlusega e-postiga arhitektuuri ja ehituse osakonnale menetlemiseks.