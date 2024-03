UNICEF-i juht võrdles Haiti olukorda "Mad Maxi" filmiga

Russell võrdles Haiti olukorda "Mad Maxi" filmides kujutatava postapokalüptilise tulevikuga, kus lokkab vägivald ning võimu teostavad verejanulised jõugujuhid, vahendas The Times.

"Haiti on kohutavas olukorras. Paljud, paljud inimesed kannatavad seal tõsise nälja all. Olukord on halvim, mida keegi viimaste aastakümnete jooksul näinud on," rääkis Russell.

Russell märkis, et jõugud kontrollivad suuremat osa pealinnast Port-au-Prince'ist. "See on nagu stseen filmist "Mad Max". Nii see kõik tundub," ütles Russell.

Haiti kuulutas sel kuul välja eriolukorra, kuna jõukude liidu juht Jimmy "Barbecue" Cherizier ütles, et jõugud ühinevad ja võtavad peaministri Ariel Henry maha. Lõpuks teataski Henry, et astub ametist tagasi.

Jõugujuht ja endine politseinik Jimmy "Barbecue" Cherizier Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ralph Tedy Erol

Riigis süveneb aga humanitaarkriis, hiljuti põgenes vanglast ligi 3800 vangi. Jõugud rüüstavad nüüd valitsusele kuuluvaid hooneid, põlema pandi ka siseministeeriumi hoone. Lääneriigid alustasid eelmisel nädalal oma diplomaatide evakueerimist.

Filmifrantsiisi "Mad Max" tegevus toimub samas Austraalias.

Esimene film valmis juba 1979. aastal. Tegemist on postapokalüptilise kõhedust tekitava maailmaga, mis kujutab reegliteta ja salapärast vesternlikku kõrbemaailma.

Näitleja Mel Gibsoni läbimurdefilm "Mad Max 2: Maanteesõdalane" on olnud teetähis paljudele ulmefilmidele, mis kujutanud sõdivateks jõukudeks killustunud tuumasõjajärgset ühiskonda. Gibson mängib selles filmis ellujääjat Maxi, kes otsib bensiini ja peab seetõttu võitlema bandiitidega.