Stoltenberg: NATO ja Bakuu valmistavad ette uut koostöödokumenti

"Töötame selle nimel, et leppida kokku uues NATO ja Aserbaidžaani koostöö raamdokumendis. Peamine eesmärk on koostöö Aserbaidžaani relvajõudude kohandamisel NATO standarditega," ütles Stoltenberg usutluses Aserbaidžaani riigimeediale.

Ta lisas, et Aserbaidžaan ja NATO peavad väga oluliseks sõjalise hariduse küsimusi, mis aitavad kaasa osapoolte vastastikuse tegevuse arendamisele.

"Samas kaalume ka muid valdkondi, kus saaksime tulevikus koostööd arendada. See kõik lähendab Aserbaidžaani ja NATO vägesid ning arvan, et see on kasulik mõlemale poolele," rõhutas peasekretär.

Stoltenberg lisas, et Põhja-Atlandi allianss on üldiselt huvitatud koostöö arendamisest Lõuna-Kaukaasia riikidega ka edaspidi.

"Meil on Kaukaasias mitu olulist partnerit, seega on see piirkond NATO jaoks väga oluline. NATO ja Euroopa Liit on huvitatud suhete edasisest arendamisest Lõuna-Kaukaasia riikidega. Gruusia on ses osas muidugi teistsugusel positsioonil, olles taotlenud liikmesust. NATO on korduvalt teatanud, et see juhtub," rõhutas Stoltenberg.

Stoltenberg külastab 17.-19. märtsil Aserbaidžaani, Gruusiat ja Armeeniat.

Stoltenberg kordas esmaspäeval Thbilisis lootust, et Gruusiast saab kunagi alliansi liige.

Tema sõnul toetab NATO täielikult Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

"Täna arutasime peaminister Irakli Kobahhidzega koostöö süvendamise teid. Me arutasime mitmeid konkreetseid programme, mis on suunatud meie lähenemisele, seal hulgas kriisijuhtimise, küberturvalisuse tagamise ja sõjaväe arendamise valdkonnas," rääkis Stoltenberg ühisel pressikonverentsil Kobahhidzega.