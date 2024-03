Poola talunikud blokeerisid kaks Saksa piiripunkti

Poola põllumehed blokeerisid esmaspäeval piiril Saksamaaga kaks piiripunkti, et avaldada seeläbi meelt Euroopa Liidu (EL) keskkonnapoliitika vastu. Põllumehed avaldavad veel meelt väljastpoolt EL-i pärit toiduainete impordi pärast.

Poola politsei pressiesindaja ütles, et põllumehed blokeerisid protestiks kaks piiripunkti Saksamaa piiril, vahendas Deutsche Welle.

Põllumehed peatasid liikluse A2 maanteel Swiecko asula lähedal. Samuti blokeeriti liiklus Gubineki asula lähedal.

"Liiklus Swieckos ja Gubinekis on blokeeritud, te ei saa sõita kummaski suunas, protest kestab kuni kolmapäeva õhtuni," ütles politsei pressiesindaja Marcin Maludy.

Poola põllumehed protestivad EL-i keskkonnaalase bürokraatia vastu. Meeleavaldajad on varem blokeerinud kontrollpunkte ka Ukrainaga, kurtes, et import sõjast räsitud naaberriigist lõi nende kasumi alla. Nad on nüüdseks laiendanud protesti Poola läänepiirile.

Kaks nädalat tagasi korraldasid põllumehed pealinnas Varssavis massimeeleavalduse, nad nõudsid siis Ukraina piiri sulgemist ja EL-i rohelise kokkuleppe tühistamist.

Ka mujal pole põllumehed EL-i rohepöördega rahul ning mitmes riigis tulid seetõttu talunikud tänavatele.