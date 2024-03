HS: Nordea tegevjuhi palk tõusis, panga töötajate keskmine palk langes

2023. aastal teenis Nordea tegevjuht Frank Vang-Jensen 3,7 miljonit eurot oma töö eest palga ja erinevate lisatasude näol. 2019. aastal, kui panga tegevjuht vahetus keset aastat, teenisid Vang-Jensen ja endine tegevjuht Casper von Koskull umbes kaks miljonit eurot, selgub panga majandusaasta aruannetest.

Seega kasvas panga tegevjuhi tasustamine umbes 82 protsendi võrra.

Nordea ei avalda aruannetes oma töötajate keskmise palga näitajat, kuid see avaldab panga tegevjuhi ja keskmise töötaja palga suhet. Kui 2019. aastal teenis Nordea tegevjuht 20,1 korda rohkem kui panga keskmine töötaja, siis 2023. aastaks kasvas suhe 40,5-kordseks.

Toetudes tegevjuhi tasustamise ja antud kordaja andmetele, arvutas HS, et kui 2019. aastal teenisid Nordea töötajad keskmiselt 100 000 eurot aastas, siis 2023. aastal oli panga töötaja keskmiseks aastatuluks 90 000 eurot.

Nordea kirjutab oma aruandes, et palgad on jäänud "suhteliselt muutumatuks", kuna pank koondab oma töötajad "geograafiliselt madalate kuludega riikidesse". Geograafilise koondumise all peab Nordea silmas seda, et Nordeal on aina rohkem töötajaid Poolas ja Eestis, kus üldine palgatase on madalam kui Põhjamaades.

Kui võtta arvesse ainult Nordea Põhjamaade töötajaid, siis panga tegevjuht teenis 2019. aastal keskmiselt 17,8 korda rohkem kui panga töötaja keskmiselt, 2023. aastaks kasvas suhe 34,6-kordseks.

Nordea aruandes seisab, et tegevjuhi palgataseme tõus suhtena töötajate palkadesse on tingitud sellest, et tegevjuhi tasu on seotud Nordea kasumi iga-aastase paranemisega alates 2020. aastast.

Viimastel aastatel on Nordea kasum tõusnud muuhulgas tänu intressimäärade tõusule ja sellest tulenevalt kasvanud puhtale intressitulule, mis tähendab panga välja antud laenudelt teenitud intressitulude ja muuhulgas hoiustajatele makstud intressikulude vahet.