Leedu peaminister esitas uueks kaitseministriks Laurynas Kasčiunase

"Kasčiunas esitati, pidades silmas tema kogemusi ja aktiivset tööd riikliku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni esimehena, mis on riigikaitse tugevdamise lähiaja prioriteetide elluviimisel eriti oluline," seisis avalduses.

Praegune kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas oma tagasiastumisest eelmisel nädalal peaministri soovil.

Šimonyte ütles, et tegi Anušauskasele ettepaneku tagasi astuda, kuna ta oli olnud liiga passiivne viimase aja riigikaitse olulistes küsimustes nagu ajateenistusreform, täiendavate kaitserahastuse allikate otsimine ja aktiivse sõjaväereservi laiendamine.

President Gitanas Nauseda kavatseb kohtuda Kasčiūnasega kolmapäeval. Riigipea on öelnud, et otsuse langetamisel uue ministri osas on tähtis tagada kaitseministeeriumi töö sujuv jätkumine.