Jaapani keskpank lõpetas negatiivsete intressimäärade ajajärgu

Ühtlasi oli tegu Jaapani keskpanga esimese intressitõstmise otsusega viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul. Jaapani majandus on viimasel ajal elavnenud, samuti on hinnakasv rohkem kui aasta jooksul ületanud kahe protsendi taset. Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse osakonna juhataja Peeter Luikmel ütles, et Jaapani keskpanga nüüdse otsuse põhjustasid ametiühingute palganõudmised. Jätkab Mall Mälberg.