WSJ: Pärsia lahe riikide pangad katkestavad sidemed Moskvaga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA jõupingutused Venemaa eraldamiseks lääne finantssüsteemist kannavad vilja ning ka Pärsia lahe riikides tegutsevad pangad katkestavad sidemed Venemaa ettevõtetega.

Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris sõjalist tegevust Ukrainas ning USA ja Euroopa kehtestasid siis karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Nii püüdis USA Venemaad globaalsest finantssüsteemist välja lõigata. Moskva leidis siis aga väljapääsu, kuna mitmed võtmetähtsusega pangad Euroopas ja Pärsia lahes säilitasid sidemed Venemaaga, vahendas The Wall Street Journal.

Selle tulemusena andis Valge Maja detsembris USA rahandusministeeriumile suuremad volitused sanktsioonide jõustamiseks.

Hiljuti sulgeski Dubais asuv pangandusgigant Emirates NBD Venemaa oligarhide ja naftakauplejate kontod. Ka Türgi pangad on katkestanud sidemed Venemaaga. USA rahandusministeerium üritab Venemaalt pärit raha veel ka Viinist välja ajada.

USA rahandusministeerium pööras erilist tähelepanu just Dubais asuvale Emirates NBD-le. Vene oligarhid ja firmad tunnevad huvi Pärsia lahe piirkonna vastu ja on teinud sinna suuri investeeringuid. Pärast sõja puhkemist Ukrainas kasvas Moskva huvi Dubai pankade vastu veelgi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et põhiliseks kasusaajaks oli siis Emirates NBD.

Pank tegeles Vene naftatehingutega, ka oligarhid võisid oma raha seal hoida. Viimaste kuude jooksul on USA aga avaldanud AÜE-le suurt survet, et see katkestaks oma sidemed Venemaa ettevõtetega, hiljuti käisid Dubais ka rahandusministeeriumi ametnikud. Emirates NBD muutis seejärel kurssi ning sulges Venemaa äride jaoks mõeldud osakonna.

Allikate teatel sulges firma näiteks Venemaa väetisefirma Uralkali ja ettevõtja Ivan Tavrini kontod. Mõned sulgemised mõjutavad ka laevandusfirmade võrgustikku, mida haldab Etibar Eyyub. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas juba varem, et Eyyubi juhtimisel loodi salajane laevastik ning varifirmade rägastiku kaudu jätkub Vene naftaga kauplemine.

Emirates NBD pressiesindaja ütles, et ei saa konkreetseid otsuseid kommenteerida, kuid pank on pühendunud finantskuritegevuse ja rahapesu vastu võitlemisele ning järgib sanktsioone.