Noore inseneri preemia pälvis drooniarendaja Margus Sammelsaar

Preemia pälvinud Margus Sammelsaar töötab tehnoloogiajuhina ettevõttes Threod Systems, mis arendab ja aitab toota luuredroone.

Sammelsaar ütles preemiat vastu võttes, et igasugune sõjapidamine toetub tehnoloogiale ning Ukraina sõda kirjeldatakse ka kui esimest suurt droonide sõda.

"Seega on inseneridel vägagi keskne roll riigikaitses. Võiks öelda, et pikema sõja jooksul hakkavad ka mõlema osapoole insenerid omavahel aktiivselt võistlema. Seda on Ukrainas näha, kus üks tehnoloogia kaua ei püsi ning käib pidev tehniline mõõduvõtmine," rääkis Sammelsaar.

Saaremaalt pärit Sammelsaar on aidanud Ukraina armeed insenertehnilise tegevusega ja tootnud alates täiemahulise sõja puhkemisest ligi 20 000 ühikut 3D-prinditud detaile. Ta konsulteerib Kaitseliidu Harju malevat droonisõja valdkonnas ning tegeleb õppevahendite tootmisega pioneeriüksustele.

Lisaks on ta panustanud ka valdkonna hariduse edendamisse Eesti lennuakadeemias, kus lõi eraldi mehitamata lennunduse õppekava ja on olnud mitmete üliõpilasprojektide ning lõputööde juhendaja.

Sammelsaar valiti välja 31 kandidaadi seast.

President Alar Karis ütles preemia algatamise põhjendusena, et Eesti vajab insenere. "Ei ole majandusharu, mis suudaks tänapäeval hakkama saada insenerideta. Õigemini, ei ole sellist eluvaldkondagi. See oli hästi näha ka preemiale esitatud kandidaatide tegevusaladest, mis ulatus meditsiinitehnikast veevarustuseni," lausus president.