Unilever lõpetab jäätise müümise

Tarbekaupade hiiglane Unilever teatas teisipäeval, et kavatseb oma jäätise äriüksuse muuta eraldiseisvaks ettevõtteks, võimalik on ka selle üksuse müük. Unileverile kuulub mitu tuntud jäätisefirmat, nagu Ben & Jerry's, Magnum ja Breyers.

Unilever kavatseb teha ümberkorraldusi ning firma tahab järgmise kolme aasta jooksul säästa 800 miljonit eurot. Unileveri teade rõõmustas investoreid ning teisipäeval kerkis firma aktsia kolm protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Unilever on jäätist müünud alates 1922. aastast, kui firma ostis Wall'si kaubamärgi. Selle kaubamärgi lõi Londonis tegutsev lihapood, mis üritas siis suvekuudel oma rahavoogu suurendada. 1993. aastal ostis Unilever Breyersi, Ben & Jerry's liitus kontserniga seitse aastat hiljem.

Jäätiseäri on viimaste aastate jooksul tekitanud Unileverile aga suurt peavalu. Ben & Jerry's, mida peeti aastaid Unileveri kroonjuveeliks, on nüüd justkui pind talla all. 2021. aastal lõpetas Ben & Jerry's oma toodete müügi okupeeritud Palestiina aladel, ettevõte on tuntud oma vasakpoolsete poliitiliste hoiakute poolest.

Ben & Jerry's pole veel rahul, et legendaarne ärimees Nelson Peltz kuulub Unileveri nõukokku, kuna Peltz töötas samal ajal Simon Wiesenthali keskuses. Juudi organisatsioon kutsus hiljuti inimesi üles boikoteerima Ben & Jerry'se tooteid, kuna firma juht mõistis hukka Iisraeli tegevuse Gazas. Hiljuti pani Peltz oma ameti Wiesenthali keskuses maha.

Ka jäätiseäri rahavoo kasv pole vastanud Unileveri ootustele, eelmisel aastal kasvas see ainult 2,3 protsenti. Ettevõtte pidi tõstma hindu, et inflatsiooniga sammu pidada. Selle tulemusena vähenes jäätiste müük aga veelgi.

Samal ajal teevad võidukäiku kaalulangetusravimid, see võib vähendada nõudlust jäätiste järele. Finantsfirma Morgan Stanley viitas hiljuti andmetele, mis näitavad, et ravimite kasutajad ostavad vähem jäätist, samas ostavad nad rohkem jogurtit ning kala.