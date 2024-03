Kevad algab jaheda ja sombuse ilmaga

Kolmapäeva öösel on taevas peamiselt pilves ning kohati sajab nõrka vihma ja lörtsi, sekka ka lund. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul ning termomeetrinäit jääb -1 ja +1 kraadi vahele.

Hommik on pilvine ning kohati on oodata kerget sadu nii vihma, lörtsi kui ka lumena. Paiguti püsib veel ka udu. Puhub valdavalt tasane lõunakaare tuul ning õhusooja on 0 kuni 2 kraadi.

Päev tuleb pilves, kuid esineb ka üksikuid selgimisi. Mitmel pool sajab nõrka vihma, mille sekka tuleb ka lörtsi. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, Lääne-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 1 kuni 5 kraadi, kuid Kagu-Eestis võib selgimiste korral ka 7 kraadini tõusta.

Heitlik ilm püsib nädala lõpuni. Neljapäeval ja reedel on taevas pilves ning sajab vihma ja lörtsi. Veidi ilusam on laupäev, mil siin-seal ka päikest saab näha ning olulist sadu karta pole. Kuid juba pühapäeval on pilvisest taevast taas vihma ja lörtsi oodata.

Öine õhutemperatuur püsib veel 0 kraadi ümber, kuid päevased keskmised kõiguvad suurelt – neljapäeval on sooja keskmiselt 5, reedel 3, laupäeval 7, kuid pühapäeval taas vaid 1 kraad.